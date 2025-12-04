化仁國中棒球隊獲良有企業贊助 備戰台北城市盃

花蓮市長魏嘉彥四日轉贈「良有營造企業」贊助金給化仁國中棒球隊，支持球隊出征「台北城市盃青少年棒球邀請賽」，期盼選手們能在全國舞台展現亮眼表現、為花蓮爭光（見圖）。

魏市長表示，花蓮一直是體育大縣，許多優秀選手都來自花蓮，希望透過媒合民間力量，用實際行動支持孩子們的運動夢想，讓基層運動發展更具力量。化仁國中長年是花蓮重要的棒球培育基地，培育出多位旅外及職棒好手，包括現效力於美國職棒運動家隊的莊陳仲敖，以及今年2月成功旅外、簽約舊金山巨人隊的陽念希。

今年花蓮市公所積極協助媒合民間資源，其中良有企業不僅於今年初贊助化仁國中棒球隊球具，此次亦慷慨提供贊助金，成為支持基層棒球的重要力量。魏市長感謝企業與地方攜手投入體育公益，強調公私協力將能讓孩子們的訓練與參賽環境大幅提升。

魏嘉彥市長表示，他深信孩子們的運動之路需要社會與公部門共同扶持，因此這筆贊助金不僅是物質上的協助，更象徵著花蓮對青少年選手的期待。魏市長也期盼他們能在比賽中大顯身手。

化仁國中此次能夠加入「台北城市盃青少年棒球邀請賽」，魏市長特別感謝台北市議員詹為元的大力牽線，讓化仁的孩子們有機會到台北與各地優秀球隊切磋球技，累積更豐富的比賽經驗。

化仁國中校長吳盛正也出席受贈儀式，代表全校師生向市長與良有企業表達感謝。他表示，這筆資源對即將出賽的球隊別具意義，能讓孩子們更專心備戰，也大幅提振士氣。化仁國中棒球隊將於十二月二十日前往台北參賽，魏嘉彥市長也呼籲鄉親一同為花蓮孩子加油，讓花蓮精神在球場上持續閃耀。