化儲槽藏「撒旦之母」！工人清理遭炸飛亡 警方：非人工合成

儲槽內竟暗藏炸藥原料！桃園市大園區某工廠今年9月發生爆炸案，一名宋姓男子受雇清理鐵工廠的儲槽結晶物，沒想到過程中發生爆炸傷重身亡。事後經調查發現現場殘留俗稱「撒旦之母」炸藥的化學物，不過炸藥成分為何會出現在儲槽，警方表示還在了解中。

救護車十萬火急趕到桃園市大園區一處鐵工廠，因為一名宋姓清潔員在場內約2層樓高的化學儲存槽清掃時，突然發生爆炸，化學槽裡破出一個大洞，碎片散落一地，可見當時爆炸威力相當猛烈，清潔員當時被強大的衝擊波轟出，當場失去呼吸心跳，送醫救治後還是不幸喪命。

化學槽被炸出一個大洞，現場碎片散落一地。圖／台視新聞

金屬桿長型掃把清掃 結晶體疑因磨擦釀火花

宋姓清潔員當時受委託來清理這個化學槽，負責人稱槽裡裝的是「異丙醇」，表示當時底部只看到少量「不明結晶體」跟一些異丙醇液體，而宋姓男子用自己改裝、前端加金屬桿的長型掃把清理槽底，結果不到三十秒就發生爆炸。事後檢方發現，爆炸的元兇就是被冠上「撒旦之母」稱號的三過氧化三丙酮（TATP），由於槽底結晶物是此種高敏感度爆裂物，才會引發這次的爆炸意外。

化學專家指出，TATP是低成本合成性危險化學品，可作為製造炸彈材料，因為原料容易取得，常被恐怖份子使用，也是化學工廠生產物質的過程中常見的副產物。警方表示，本案檢驗出的TATP成分並非人工合成的爆裂物，至於為何會出現這種化學成分，目前仍在調查。

「撒旦之母」三過氧化三丙酮（TATP）是此次爆炸案的元兇。圖／台視新聞製圖

桃園／林注強、高妍柔、史言川 責任編輯／網路中心

