化出正宗韓妝一秒歐膩上身 OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美

▲啦啦隊人氣王李多慧、籃籃化身彩妝師，隨身化妝包突擊開箱，最愛美妝保養品大公開

台韓同步開賣 從保養到彩妝 感受K-beauty新時代

【記者 沁諠／台北 報導】台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美，四大韓國人氣品牌橫跨天然植萃保養、醫美修護、潮流與專業彩妝領域，美妝保養控再也不必飛韓國，走進你家旁邊的康是美就能入手韓國熱銷商品，零時差接軌最新韓系美容趨勢。目前OLIVE YOUNG 四大自有品牌暢銷商品已導入全台康是美門市，並持續擴大專區布局，預計今年拓展至全台 120 家康是美門市，積極佈局展現出對台灣韓系美妝市場的高度重視與信心。記者會邀請啦啦隊女神李多慧、籃籃化身彩妝師，台韓聯手為粉絲打造韓系女神風采，並分享私下最愛的保養與彩妝清單！為慶祝康是美完成600家門市里程碑，推出「BIOHEAL BOH 3D全方位緊實益生菌面霜限量組合」。

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▲康是美則聚焦新世代美妝生活趨勢，集結CLIO、SISTER ANN及3CE等全台首發特色櫃，構築完整的K-Beauty體驗

台韓美妝零時差時代到來 OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美

近年來K-Beauty持續席捲全世界，從保養觀念到彩妝趨勢影響各族群，擁有高度討論度OLIVE YOUNG四大自有品牌長期霸佔OLIVE YOUNG熱銷排行榜，對此，AKWG億泰國際觀察到台灣市場近年對韓系美妝與機能型保養需求持續升溫，因此促成 OLIVE YOUNG 四大代表性自有品牌於台灣美妝重點通路康是美上架，讓台灣消費者能更即時掌握韓國最新美容趨勢與人氣商品。滿足台灣消費者對最新 K-Beauty 趨勢的渴望，更是我們海外市場拓展的重要的里程碑。」

▲台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐台灣康是美

康是美全台突破600店 持續拓展韓系美妝版圖

去年12月底ＯLIVE YOUNG四大自有品牌正式進駐康是美以來，短短半年即繳出亮眼成績單，帶動韓系彩妝保養持續雙位數的成長，成功帶動韓系美妝話題與消費熱度！康是美表示：「這次合作不只引進優質產品，更將韓國當下的保養與彩妝趨勢同步帶進台灣。在康是美全台超過 600 店的全新里程之際，OLIVE YOUNG 四大自有品牌的進駐，讓我們提供更完整的產品線，為消費者帶來全新的美妝體驗。」今年也將加速擴展韓系美妝版圖，目前OLIVE YOUNG 四大自有品牌暢銷商品已導入全台康是美門市，並持續擴大專區布局，預計今年拓展至全台 120 家康是美門市，持續打造台韓零時差的美妝體驗。（照片業者提供）