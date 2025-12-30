化剎那為永恆 慈大第三人生大學聯合作品展

展覽吸引教職員工生觀看

以攝影與文字紀錄自己的生命經驗，慈濟大學第三人生大學「自我成長與助人工作專班」的10位學生，以《化剎那為永恆》為主題，整合「攝像人生」與「寫自己的故事」兩門課程，透過影像與文字的交織，呈現生命中的片刻。

慈大第三人生大學自我成長與助人工作專班學生吳麗雪，以文字，記錄下媽媽因腦部手術後接連的憂鬱症、巴金森氏症、失智症，到最後居家安寧緩和醫療的過程，並透過手機拍照，紀錄陪95歲父親散步復健的日常。她說，在第三人生大學的課程中，讓她回顧這長達十年照顧父母的生活，也讓她看見要照看自己的未來。



慈濟大學校長劉怡均肯定第三人生大學的學生們，在課堂上積極主動，帶給老師很大的成就感。各科授課老師也認為，由於第三人生大學學生曾有過社會歷練，很清楚自己要什麼，所以，上課專心、不滑手機，學習態度也很積極，更不會因在意他人眼光而不敢提問，值得肯定。