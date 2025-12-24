化剎那為永恆 慈大第三人生大學聯合作品展

慈大第三人生大學「自我成長與助人工作專班」作品展

慈濟大學第三人生大學作品展首度登場！第三人生大學「自我成長與助人工作專班」的10位學生，設定《化剎那為永恆》為主題，以光影與敘事，連結生命的記憶，看見愛與傳遞。本次策展整合「攝像人生」與「寫自己的故事」兩門課程，透過影像與文字的交織，呈現生命旅程中最動人的片刻。同時，也呈現「老人長照資源運用」課程中的師生對話，用繪畫勾勒出未來的老年生活願景。

慈濟大學校長劉怡均表示，非常肯定第三人生大學學生積極主動的學習態度，給了老師很大的成就感。不論是寫作、照片或繪畫，都是再真實不過的人生經驗，感染力極強。不過，千萬不要因為交了作業，就停止創作，要繼續寫下人生篇章，學習永無止盡。

廣告 廣告

劉校長逐一瞭解學生作品靈感與來源

「記憶墜入了四十九歲那一年，生活被壓縮成一個句點，『死亡』像那架低空而過的飛機，而我是無法移動的屋脊與它相視。」慈大第三人生大學自我成長與助人工作專班學生吳麗雪，以文字書寫娓娓道來，在照顧媽媽因腦部手術後接連的憂鬱症、巴金森氏症、失智症的慌張失措，到最後居家安寧緩和醫療、真實的擁抱死亡，讓人彷彿身歷其境。同時，吳麗雪也透過手機拍照，紀錄陪95歲父親散步復健的日常，串連起來的片段，構成獨一無二的生命軌跡，更是時間累積的重量。

第三人生大學自我成長與助人工作專班學生吳麗雪表示，當母親過世後，緊接著父親中風、衰老、失智，身為子女，這十年一直走在長照的路上。「透過第三人生大學課程，才讓我有機會去回顧過去十年照顧的心情。更感恩父母以身示教，讓我得以看照自己的未來，也更懂得珍惜身邊的家人。」

場佈通通出自第三人生學生之手，十分慎重

第三人生大學自我成長與助人工作專班學生許寶山表示，職場歷練多年，早己習慣撰寫精簡扼要、重點、執行的解決方案，更是後輩佩服的「簽呈王」。沒想到，套用到「撰寫生命故事」時，曾經最引以為傲的專業，卻成了寫作最大的瓶頸。從單純書寫報告到不斷被追問細節、過程，多次打掉重練，終於釐清「要的不是冰冷的簽呈，而是有溫度的生命樂章」。所以，「課程教會我的不只是寫作技巧的磨練，更是內心的覺察。要學習放慢腳步，捕捉生命中微小卻重要的瞬間。原來，真正的感動往往藏在那些簡明的敘述裡。」

教職同仁也忍不住駐足

「寫自己的故事」授課老師林素芬表示，第三人生大學學生大多歷經了人生的酸甜苦辣，故事多到說不完。如何引導他們用文字表達生命經歷和心得體悟，還得忍受去蕪存菁、不斷被打槍和修改的過程，發現大家都進步很多，作品精彩程度，更讓老師滿心感動。

「攝像人生」授課老師林哲先表示，曾在課程中秀出不少紀實攝影師的作品，發現第三人生大學學生既喜歡用手機拍攝，也喜歡黑白攝影調性，外加拍攝的失誤寬容度也比較高，容易表達當下的情緒與意念，不受色彩影響。所以，有的學生將課堂所學，運用在紀錄家人相處過程，強調光影效果和主題意念，有的學生更懂得補捉當下光線氛圍，結合平常喜歡的街拍，讓畫面更吸睛。

文字、照片和繪畫，都是第三人生學生嘔心瀝血之作

經過一學期，自我成長與助人工作專班授課老師一致認為，由於第三人生大學學生曾有過社會歷練，很清楚自己要什麼，所以，上課專心、不滑手機，學習態度也很積極，更不會因在意他人眼光而不敢提問。「把報考第三人生大學當成70歲生日禮物」的自我成長與助人工作專班學生陳秀鷹，不但用文字紀錄了年幼家貧被迫輟學，多虧三哥慷慨解囊，存下當兵積蓄，幫自己繳學費、買制服，得以重返校園讀國中、後半工半讀完成高職夜校的前半生，到如今能一圓年少時未完成的大學夢想，百感交集的心路歷程。「這不只是回到校園，更是回到願意為夢想努力的自己。」

撰文／葉秀品；攝影／慈濟大學