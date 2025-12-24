化剎那為永恆 慈大第三人生大學聯合作品展

慈濟大學第三人生大學期末作品展首度登場，連結生命的記憶，看見愛與傳遞。(慈濟大學提供)

記者林中行／花蓮報導

慈濟大學第三人生大學期末作品展首度登場！第三人生大學「自我成長與助人工作專班」的十位學生，設定《化剎那為永恆》為主題，以光影與敘事，連結生命的記憶，看見愛與傳遞。

慈濟大學表示，本次策展整合「攝像人生」與「寫自己的故事」兩門課程，透過影像與文字交織，呈現生命旅程中最動人的片刻，同時呈現「老人長照資源運用」，學生們用繪畫勾勒出未來的老年生活願景。

慈濟大學校長劉怡均表示，非常肯定第三人生大學學生積極主動的學習態度，給了老師很大的成就感。不論是寫作、照片或繪畫，都是再真實不過的人生經驗，感染力極強。

廣告 廣告

學生吳麗雪表示，過去在照顧媽媽因腦部術後接連憂鬱症、巴金森氏症、失智症的慌張失措，到最後居家安寧緩和醫療、真實擁抱死亡，讓人身歷其境生老病死的人生歷程。

吳麗雪表示，當母親過世後，緊接著父親中風、衰老、失智，身為子女，這十年一直走在長照的路上。此次透過第三人生大學課程，才讓她有機會回顧過去十年照顧的心情。

授課老師林素芬表示，第三人生大學學生大多歷經了人生的酸甜苦辣，故事多到說不完，如何引導他們用文字表達生命經歷和心得體悟，還得去蕪存菁、不斷被打槍和修改的過程，發現大家都進步很多，作品精彩程度，更讓老師滿心感動。

慈濟大學指出，經過一學期磨合，發現第三人生大學學生曾有過社會歷練，很清楚自己要什麼，所以，上課專心、不滑手機，學習態度也很積極，更不會因在意他人眼光而不敢提問，對這些第三人生大學學員而言，這不只是回到校園，更是回到願意為夢想努力的自己。