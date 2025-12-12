化危機為轉機！中山工商掀「廚餘減量六步驟」行動潮

中山工商推動「愛臺灣的新生活運動」，學生於用餐前先行分食，落實「鮮食分享」與惜食觀念，打造低浪費、重珍惜的校園文化。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

國內非洲豬瘟使得廚餘問題被搬上檯面，行政院拍板一年多後將全面禁用廚餘養豬。高雄市中山工商每天約有二百多公斤廚餘量，李昱平校長發起「愛臺灣的新生活運動」，以「化危機為教育轉機」為核心，推動廚餘減量，從課程、宣導、場域與制度四大面向、六大步驟同步推進，師生齊心打造低浪費、重珍惜的校園文化。

李昱平指出，中山工商是全國最大高中職校，每四天累積近九大桶、約九百公斤廚餘量，過往由屏東合作養豬場長期免費到校載運作為餵豬用途，前陣子爆發非洲豬瘟後，政府祭出禁用廚餘餵豬的相關政策，他即思考再精進校方的垃圾、廚餘減量措施。

李校長說，校方長期深耕永續，曾獲行政院「國家永續獎教育永續績優學校」、教育部「百大優良學校環境教育計畫」、環保署「國家環境教育獎學校類優等」，這次更以「零預算」推動廚餘改革，再次展現落實永續的能力與決心。

李昱平表示，廚餘減量不僅是因應政策，更是生活素養的培養，推動的「愛臺灣的新生活運動」，從「一餐一飯」的小行動開始，師生能在選餐、分食與珍惜食物的過程中逐步形成新的「低浪費、重珍惜」校園文化， 並希望學生從生活中培養珍惜與分享的價值，讓廚餘減量不只是校務工作，而是學生一生受用的生活態度。

學務處鄧一帆主任指出，「愛臺灣的新生活運動」包含「減量、分類、教育」三大主軸，六大步驟包括一、推動「鮮食分享」制度，鼓勵學生在開餐前先行分食，避免新鮮食物成為廚餘。二、落實適量選餐與惜食觀念，校內商店實施「餐量分級」，鼓勵學生依食量選購適合的份量，以完食表達對食物的尊重。三、將品德教育融入廚餘議題課程，強化學生對環境議題的理解與同理，以實際行動支持永續。四、餐飲科源頭控管，從備料端就開始分類可食餘量與廢棄物，並建立SOP與檢核表，以乾濕分離方式提升回收率，減少不必要浪費。五、宿舍及外食同步管理，假日外食學生亦須遵循統一規範，避免假期行為成為廚餘減量斷層。六、強化設施與數據化追蹤，衛生組提供乾濕分離廚餘桶，固體廚餘交由清潔隊處理，湯水則導入校內解油槽。

國中部802班吳蕎亦表示，因食量較小，過去在用餐前就會先將部分餐點分享給同學。他認為，新政策立意良善，不僅能有效減少廚餘、避免食物浪費，也有助於維持班級環境整潔、降低異味。且首次使用廚餘分離桶時感到新鮮且操作容易。過往將剩食混倒清運不便，如今推動乾濕分離後，重量明顯減輕、清潔更省力，他認為是相當正面的改變。