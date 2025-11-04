《化外之醫》成澳洲公視「首部上架台劇」 張鈞𡩋獲封台灣女神

張鈞甯在影集中要照顧患有失智症的父親傅雷及患有腦麻的兒子。（圖／台灣公共電視、中華電信、瀚草文創提供）





國際犯罪醫療影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》，繼榮獲金鐘獎肯定後再創佳績，獲澳洲公共電視SBS（Special Broadcasting Service）肯定，成為旗下影音平台《SBS On Demand》首部上架的台劇。

國際犯罪醫療影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》，成為澳洲公共電視旗下影音平台《SBS On Demand》首部上架的台劇。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

國際犯罪醫療影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》，成為澳洲公共電視旗下影音平台《SBS On Demand》首部上架的台劇。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

廣告 廣告

SBS On Demand與SBS世界電影頻道經理海蒂・艾爾蘭（Haidee Ireland）表示：「我們非常興奮能在SBS On Demand向澳洲觀眾推出《The Outlaw Doctor 化外之醫》。這部大膽無畏且情感濃烈的台灣影集，正體現了我們觀眾最能產生共鳴的國際敘事風格——從在地文化出發，以正義、身份認同與救贖等普世主題為核心推動劇情。《The Outlaw Doctor 化外之醫》也呼應了我們一貫致力呈現全球獨特戲劇內容的承諾，展現娛樂作品如何跨越文化，連結世界各地的觀眾。」

聽到上架消息後，主創團隊與演員群感到十分榮幸與興奮。女主角張鈞𡩋表示：「希望澳洲觀眾能透過這部影集，感受到跨越地域與文化的情感連結。」日前上架後引發關注，許多澳洲劇迷留言稱讚，更有觀眾寫道：「這是一段非常真實的生活片段！」

澳洲觀眾讚賞《The Outlaw Doctor 化外之醫》的手術場面刻畫真實細膩，令人驚艷。（圖／台灣公共電視、中華電信、瀚草文創提供）

澳洲觀眾讚賞《The Outlaw Doctor 化外之醫》的手術場面刻畫真實細膩，令人驚艷。（圖／台灣公共電視、中華電信、瀚草文創提供）

對於澳洲民眾封她為「台灣女神」，張鈞𡩋謙虛地說：「能被這樣稱呼真的榮幸，但我更希望觀眾能看到角色中展現的女性力量與社會意識。」她飾演的鄭琬平醫師是「三明治世代」女性的縮影，必須同時照顧癱瘓的父親與生病的孩子，並在醫療體系的高度專業工作中尋求突破與平衡。

張鈞𡩋直言：「鄭琬平身上的壓力是多層次的，家庭的牽絆、工作的使命感和自我的追求，時常在她内心交戰。」她坦言：「在準備這個角色時，試圖去理解並内化這種『蠟燭多頭燒』的疲憊與堅韌，希望呈現出鄭琬平即使在困境中，依然試圖抓住一絲光亮、堅持自己信念的樣貌。」

連炳發與楊一展日前分別以《The Outlaw Doctor 化外之醫》榮獲金鐘獎戲劇節目男主角與男配角獎，這也是他們人生的第一座金鐘獎，對於該影集登上澳洲平台非常開心。連炳發說：「能讓我們傾注情感的影集觸及地球另一端的觀眾，真的非常特別。」

連炳發與楊一展日前分別獲金鐘獎戲劇節目男主角與男配角獎。（圖／台灣公共電視、中華電信、瀚草文創提供）

連炳發與楊一展日前分別獲金鐘獎戲劇節目男主角與男配角獎。（圖／台灣公共電視、中華電信、瀚草文創提供）

連炳發強調：「《The Outlaw Doctor 化外之醫》不僅是一部醫療犯罪劇，更是一個關於人性、勇氣與善良的故事。如果你喜歡能讓你又笑又哭的作品，它一定會觸動你的心。」楊一展則期盼未來能親自前往澳洲宣傳，並希望澳洲的朋友多多支持這部結合醫療、犯罪與移工議題的作品。

SBS是澳洲主要公共廣播電視機構之一，服務對象橫跨多元、多語言族群。《The Outlaw Doctor 化外之醫》製作人湯昇榮指出，本影集使用多達九種語言，外語比例超過六成，這與澳洲超過 2,700 萬人口中多元移民組成相呼應。當地有超過百萬來自東南亞的移民，其中華人與越南人比例不低，相信影集中所描繪的移民工與醫療、跨國犯罪議題，必能引起強烈共鳴。

對於澳洲觀眾特別讚賞劇中手術戲的真實感與驚豔，導演廖士涵分享，影集中眾多手術場面中，最令他印象深刻的，是首集連炳發在車站為逃逸移工急救縫合的橋段。「劇組動員數百名群演，重建繁忙車站場景，拍出主角一邊躲避警察、一邊在公廁進行高難度手術的驚險畫面，真實又緊張，讓人血壓飆升！也帶出非法移工在台求生的處境。」

目前，《The Outlaw Doctor 化外之醫》在中華電信MOD、Hami Video、公視+均提供中、英、越語字幕及越南語配音版本，也在愛奇藝國際版及 Netflix（台灣）、長榮、華航、星宇等國際航空機上播出；海外地區則已登陸越南、印尼、香港及新加坡、澳洲等地播出，持續讓台灣影視作品在國際舞台發光發熱。



【更多東森娛樂報導】

●金鐘60／越南影帝奪男主角獎！連炳發嗨喊：我愛台灣

●金鐘60／連炳發10萬獎金分配曝！張鈞甯搶輸楊謹華「很替她開心」

●連炳發、楊一展奪金鐘「有神助」 戲拍一半…遇大甲媽繞境

