《化外之醫》成澳洲公視「首部上架台劇」 張鈞𡩋獲封台灣女神

記者 陳怡伶
張鈞甯在影集中要照顧患有失智症的父親傅雷及患有腦麻的兒子。（圖／台灣公共電視、中華電信、瀚草文創提供）
國際犯罪醫療影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》，繼榮獲金鐘獎肯定後再創佳績，獲澳洲公共電視SBS（Special Broadcasting Service）肯定，成為旗下影音平台《SBS On Demand》首部上架的台劇。

國際犯罪醫療影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》，成為澳洲公共電視旗下影音平台《SBS On Demand》首部上架的台劇。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）
SBS On Demand與SBS世界電影頻道經理海蒂・艾爾蘭（Haidee Ireland）表示：「我們非常興奮能在SBS On Demand向澳洲觀眾推出《The Outlaw Doctor 化外之醫》。這部大膽無畏且情感濃烈的台灣影集，正體現了我們觀眾最能產生共鳴的國際敘事風格——從在地文化出發，以正義、身份認同與救贖等普世主題為核心推動劇情。《The Outlaw Doctor 化外之醫》也呼應了我們一貫致力呈現全球獨特戲劇內容的承諾，展現娛樂作品如何跨越文化，連結世界各地的觀眾。」

聽到上架消息後，主創團隊與演員群感到十分榮幸與興奮。女主角張鈞𡩋表示：「希望澳洲觀眾能透過這部影集，感受到跨越地域與文化的情感連結。」日前上架後引發關注，許多澳洲劇迷留言稱讚，更有觀眾寫道：「這是一段非常真實的生活片段！」

澳洲觀眾讚賞《The Outlaw Doctor 化外之醫》的手術場面刻畫真實細膩，令人驚艷。（圖／台灣公共電視、中華電信、瀚草文創提供）
對於澳洲民眾封她為「台灣女神」，張鈞𡩋謙虛地說：「能被這樣稱呼真的榮幸，但我更希望觀眾能看到角色中展現的女性力量與社會意識。」她飾演的鄭琬平醫師是「三明治世代」女性的縮影，必須同時照顧癱瘓的父親與生病的孩子，並在醫療體系的高度專業工作中尋求突破與平衡。

張鈞𡩋直言：「鄭琬平身上的壓力是多層次的，家庭的牽絆、工作的使命感和自我的追求，時常在她内心交戰。」她坦言：「在準備這個角色時，試圖去理解並内化這種『蠟燭多頭燒』的疲憊與堅韌，希望呈現出鄭琬平即使在困境中，依然試圖抓住一絲光亮、堅持自己信念的樣貌。」

連炳發與楊一展日前分別以《The Outlaw Doctor 化外之醫》榮獲金鐘獎戲劇節目男主角與男配角獎，這也是他們人生的第一座金鐘獎，對於該影集登上澳洲平台非常開心。連炳發說：「能讓我們傾注情感的影集觸及地球另一端的觀眾，真的非常特別。」

連炳發與楊一展日前分別獲金鐘獎戲劇節目男主角與男配角獎。（圖／台灣公共電視、中華電信、瀚草文創提供）
連炳發強調：「《The Outlaw Doctor 化外之醫》不僅是一部醫療犯罪劇，更是一個關於人性、勇氣與善良的故事。如果你喜歡能讓你又笑又哭的作品，它一定會觸動你的心。」楊一展則期盼未來能親自前往澳洲宣傳，並希望澳洲的朋友多多支持這部結合醫療、犯罪與移工議題的作品。

SBS是澳洲主要公共廣播電視機構之一，服務對象橫跨多元、多語言族群。《The Outlaw Doctor 化外之醫》製作人湯昇榮指出，本影集使用多達九種語言，外語比例超過六成，這與澳洲超過 2,700 萬人口中多元移民組成相呼應。當地有超過百萬來自東南亞的移民，其中華人與越南人比例不低，相信影集中所描繪的移民工與醫療、跨國犯罪議題，必能引起強烈共鳴。

對於澳洲觀眾特別讚賞劇中手術戲的真實感與驚豔，導演廖士涵分享，影集中眾多手術場面中，最令他印象深刻的，是首集連炳發在車站為逃逸移工急救縫合的橋段。「劇組動員數百名群演，重建繁忙車站場景，拍出主角一邊躲避警察、一邊在公廁進行高難度手術的驚險畫面，真實又緊張，讓人血壓飆升！也帶出非法移工在台求生的處境。」

目前，《The Outlaw Doctor 化外之醫》在中華電信MOD、Hami Video、公視+均提供中、英、越語字幕及越南語配音版本，也在愛奇藝國際版及 Netflix（台灣）、長榮、華航、星宇等國際航空機上播出；海外地區則已登陸越南、印尼、香港及新加坡、澳洲等地播出，持續讓台灣影視作品在國際舞台發光發熱。


