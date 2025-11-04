化外之醫 登澳洲公視SBS首部台劇

由張鈞甯、連炳發、楊一展等人主演的國際犯罪醫療影集《The Outlaw Doctor化外之醫》，繼囊括金鐘獎男主角、男配獎等獎項後，再獲澳洲公共電視SBS肯定，成為旗下影音平台「SBS On Demand」首部上架的台劇。

聽到上架消息後，主創團隊與演員群感到榮幸與興奮，女主角張鈞甯希望澳洲觀眾能透過這部影集，感受到跨越地域與文化的情感連結。對於澳洲民眾封她「台灣女神」，她謙虛地說：「能被這樣稱呼真的榮幸，但我更希望觀眾能看到角色中展現的女性力量與社會意識。」

張鈞甯飾演的鄭琬平醫師是「三明治世代」女性縮影，必須同時照顧癱瘓的父親與生病的孩子，並在醫療體系的高度專業工作中尋求突破與平衡，「鄭琬平身上的壓力是多層次的，家庭的牽絆、工作的使命感和自我的追求，時常在她內心交戰。」張鈞甯坦言：「在準備這角色時，試圖去理解並內化這種『蠟燭多頭燒』的疲憊與堅韌，希望呈現出即使在困境中，依然試圖抓住一絲光亮、堅持自己信念的樣貌。」

連炳發說：「能讓我們傾注情感的影集觸及地球另一端的觀眾，真的非常特別。」他強調：「《化外之醫》不僅是一部醫療犯罪劇，更是一個關於人性、勇氣與善良的故事。」楊一展則期盼未來能親自前往澳洲宣傳，並希望澳洲的朋友多支持這部結合醫療、犯罪與移工議題的作品。