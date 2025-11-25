化妝品原料含蘇丹4號！ 台南某生技業者下架5977支潤唇膏產品

衛福部食藥署公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」的紅色複方原料，含禁止工業用色素「蘇丹4號」，部分原料供應給台南業者，台南衛生局獲報展開稽查，其中，無患子生技開發公司主動下架回收5,977支「古寶亮澤修護潤唇膏(批號：125D12)」，衛生局已執行封存作業，後續也將持續監督業者下架回收。

另外一家化粧品製造商將寶實業股份有限公司，經過稽查初步了解，並沒有使用蘇丹4號原料製造化妝品。另有一家業者正在稽查當中，衛生局提醒如購買到有疑慮化粧品或使用化粧品出現身體不適情形，應立即停止使用並洽詢皮膚科醫師。

責任編輯／陳盈真

