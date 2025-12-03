化妝品原料含蘇丹4號！進口商涉詐遭搜索 負責人下場曝光

社會中心／陳韋劭報導

國內首度在化粧品驗出蘇丹紅色素，問題原料至少出貨12家業者、波及至少20項產品。原料進口商「亦鴻企業有限公司」遭食藥署裁罰500萬元。桃園地檢署昨天（2日）依詐欺取財罪嫌對亦鴻企業發動搜索、約談，檢察官複訊後，吳姓負責人以30萬元交保。

國內爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」，食藥署日前公布初步結果，包括女用養髮液、導水凝膜、面膜等商品被檢驗出使用「蘇丹4號」，食藥署除了要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售之外，也針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」裁處新台幣500萬元罰鍰。

桃園地檢署針對亦鴻企業出售含有公告禁用「蘇丹4號」色素之紅色複方原料，供下游廠商製成化妝品，2日發動搜索亦鴻企業辦公室、工廠和下游廠商13處，約談亦鴻企業吳姓負責人等人，並會同桃園市政府衛生局扣押相關紅色複方原料及相關製品。

檢察官訊問後，認為亦鴻企業吳姓負責人自新加坡進口紅色複方原料，明知含有禁用之「蘇丹4號」色素仍販售其他廠商作為化妝品原料使用，涉犯刑法詐欺取財罪嫌，罪嫌重大但無羈押必要，諭令30萬元具保候傳。

