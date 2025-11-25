化妝品摻蘇丹紅！涉事產品再增2項 原料進口商遭罰500萬

記者高珞曦／綜合報導

蘇丹紅風暴再起！近期國內外部分化粧品遭查出含禁用色素蘇丹4號（蘇丹紅），衛福部食藥署25日公布最新清查結果，從先前18項增至20項，受影響產品全面下架，另針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」處500萬元新台幣罰鍰。

衛福部食藥署持續追查25日部份化粧品原料含禁用色素蘇丹4號事件。（示意圖／翻攝自國家生技研究園區官網）

衛福部食品藥物管理署25日發布新聞稿，食藥署持續追查新加坡 Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 生產之「紅色複方」原料涉含禁用色素蘇丹4號事件，目前食藥署已會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」、其下游12家業者，至今波及共20項產品，食藥署要求所有受影響產品立即全面下架且不得販售。

廣告 廣告

食藥署25日公布最新涉事產品清單，目前總數達20項。（合成圖／食藥署提供）※可長按圖片保存放大查看

食藥署25日公布最新涉事產品清單，目前總數達20項。（合成圖／食藥署提供）※可長按圖片保存放大查看

另本案違反《化粧品衛生安全管理法》第6條第1項規定，屬第1級回收，依《化粧品回收處理辦法》啟動第1級回收，要求製造或輸入業者14天內完成回收作業，屆期未完成者，將依《化粧品衛生安全管理法》第24條，處以1萬元以上、100萬元新台幣以下罰鍰。

食藥署25日公布最新涉事產品清單，目前總數達20項。（圖／食藥署提供）※可長按圖片保存放大查看

同時，原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關責任，且未如實提供合格的檢驗報告，造成公共危害，食藥署依違反《化粧品衛生安全管理法》第6條、第22條規定，裁處500萬元新台幣罰鍰。

食藥署強調，化粧品製造及輸入業者，應全面檢視供應鏈，特別確認是否使用涉事原料，並加強原料來源查核與自主檢驗，確保符合法規要求。以遵循法規、產業自律下，用科學基礎確保品質與安全，方能維護產業信譽並提升台灣化粧品的國際競爭力，使消費者安心使用。

延伸閱讀

綠營主流不愛正常人？北市藍營新戰將點破吳怡農困境

吳怡農開嗆黨內操盤手 黃揚明酸：北市提名沈伯洋機率愈來愈高了

沈伯洋糗了！參加「川普政敵」組織慘淪大笑宣？ 方恩格酸爆