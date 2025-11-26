化妝品染毒恐擴大 如何補救？石崇良：蘇丹紅列常規後市場查驗項目

國內首次發生蘇丹紅混入化妝品案件，目前已有12家廠商、20項產品遭波及。衛福部長石崇良今日在立法院表示，此案由食藥署主動追蹤國際新聞並進行查驗而發現，全案已移送檢調偵辦，並對違法原料製造商處以最高500萬元罰鍰，同時將蘇丹紅列為化妝品後市場常規查驗項目。

石崇良在立法院社福及衛環委員會備詢時指出，食藥署察覺國外新聞報導後主動追溯查驗，陸續檢出涉及20品項。（圖／中央社）

石崇良在立法院社福及衛環委員會備詢時指出，食藥署察覺國外新聞報導後主動追溯查驗，發現問題原料流向14家業者，其中12家有相關產品販售，陸續檢出涉及20品項。他強調：「如發現業者是惡意添加，將要求給予最高處分。」衛福部已對違法原料製造商處以最高額的500萬罰鍰，全案也已移送檢調進一步偵辦。

針對外界關注衛福部是否會從邊境加強查驗以防止疑慮原料流入，石崇良解釋，全球化妝品管理原則多採後市場查驗，主要原因是化學原料輸入具多元用途，並非單純用於化妝品。他表示：「衛福部實施後市場監測，已化驗數千件重金屬、禁用的化學原料等，同時訂定良好作業規範，輔導業者強化製程管理。」

綠藤生物科技股份有限公司也主動通報，確認其「專心護唇油-莓紅版」3批號產品檢出蘇丹4號。（圖／食藥署提供）

石崇良指出，本案為進口商將疑慮原料引進國內，目前追查方式是由上游往下游循線調查，食藥署已發函疑慮原料製造業者新加坡「Campo Research」公司，但截至今天上午尚未獲得對方回應。未來衛福部會將蘇丹紅列為化妝品後市場查驗項目之一，持續加強監管。

最新增加的疑慮品項包括恬雅生物科技「辣木酵母煥顏緊緻面膜」及益通泰商業產品「Dr.future長泰健康超微導法拉力膜」。其他疑慮產品還包括歐萊德男用養髮液、未來美卸妝膏、無患子潤唇膏、植肌生技潤唇膏、軒郁緊致膠囊、綠藤生機護唇油及豐姿妍麗嫩白清乳霜等，地方衛生局處正持續追查已售產品流向。

