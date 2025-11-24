化妝品染蘇丹紅 毒物醫籲民眾留意五症狀

化粧品蘇丹紅事件持續擴大，衛福部食藥署今（24）日公布進一步檢驗結果，新加坡 Campo Research 製造的「紅色複方」原料，被查出含有禁用色素蘇丹 4 號，濃度最高達 1486 ppm，遠超過「零容忍」的法規標準。這是台灣首次在化妝品中查獲蘇丹紅，毒物專家顏宗海也提醒，蘇丹紅代謝物是WHO訂定的第二級致癌物，使用在唇膏與護唇油上有吃下肚的風險，恐增加膀胱癌罹患風險。

18項化粧品染蘇丹紅 原料濃度極高

食藥署今公布調查結果，原料進口商「亦鴻企業有限公司」下游共 14家業者、18 項產品受影響，包括知名品牌的養髮液、卸妝膏、護唇膏與護唇油。

食藥署副署長王德元指出，這批問題原料共有三批，檢出濃度分別為 1177 ppm、1,151 ppm、1,486 ppm，遠高於任何容許標準，蘇丹紅在化妝品為絕對禁用物質，即便是微量都不得檢出，違者最高可罰 500 萬元，並應全面下架回收。

醫：蘇丹紅代謝物為二級致癌物 增膀胱癌風險

毒物專家、林口長庚醫院臨床毒物中心主任醫師顏宗海接受《民報》採訪時表示，蘇丹紅在台灣過往的案例主要出現在食品領域，例如 2017 年台中市曾查獲業者在鴨飼料中加入蘇丹紅，使鹹鴨蛋蛋黃更「紅通通」，銷量更好；兩年前中國更因大量辣椒粉添加蘇丹紅，導致多款食品下架，包括辣豬肉乾與多種零食。

「但這次是台灣第一次在化妝品查到蘇丹紅。」顏宗海醫師指出，蘇丹紅4號是脂溶性的工業染料，原本用於塑膠、工業製品著色，像是紅色水桶等等產品，絕對不能加在食品，更不可能被允許添加在化妝品。蘇丹紅包括 1 至 4 號，不論哪一種都不能出現在加工食品或化妝品中。

顏宗海醫師表示，蘇丹紅本身被世界衛生組織WHO列為第三級致癌物，雖屬「無法分類」等級，但其在體內代謝後可能成為第二級致癌物，亦即在動物試驗中證實有罹癌風險，恐怕會增加膀胱癌罹患風險。

若有５症狀務必趕緊就醫

「尤其唇膏、護唇油這類產品塗在嘴唇，容易吃進去，暴露風險更高。」顏宗海強調，除了致癌疑慮，蘇丹紅也屬強烈過敏原，容易引起皮膚紅、腫、癢、刺痛等反應，像護唇油這類產品，反而可能造成口唇過敏，若有出現上述症狀務必趕緊就醫。

對於這次原料被驗出上千 ppm 的高濃度。顏宗海指出，這並非微量污染，而是「刻意添加」，用來使產品顏色更鮮豔，業者為了讓唇膏看起來更紅亮，就去購買蘇丹紅這類工業染料，這是明顯的違法行為。

依食藥署清查，受影響的業者包括歐萊德、彤采妮、慶生堂、綠藤生機、孟鄉等，產品範圍從養髮液、卸妝膏、護唇膏、口紅到修護油都有；部分為半成品或委託製造，但皆須回收並通知所有販售通路。另有部分業者雖表示「初步未使用」，仍在持續追查原料動向。

顏宗海提醒，一旦民眾家中有相關產品，應立即停止使用並辦理退貨，若出現紅腫、搔癢等症狀，務必盡速就醫。他也呼籲，消費者選購化妝品應挑選來源透明、標示完整、品牌信譽良好的商品；業者則必須嚴格遵守法規，「化妝品就是化妝品，不是什麼都能加」，政府也應持續加強監管，避免蘇丹紅等禁用物質再度流入市面。