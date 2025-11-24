化妝品檢出禁用蘇丹紅 共12家業者18項產品

食藥署昨（二十四）日公布原料進口商「亦鴻企業」下游使用問題原料的十四家國內業者，扣除一國外業者及一原料出口商，總共十二家及其十八項產品清單。另外，食藥署同時公布抽驗問題原料與產品定量檢驗結果：問題原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10，檢出禁用色素蘇丹4號結果依序為1177ppm、1151ppm、1486ppm。

綠藤生物科技「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701，檢出結果依序為48ppm、50ppm、54ppm。

食藥署強調，主動「價購」有疑慮產品，並同步由國家實驗室第一時間開發及建立化粧品蘇丹色素檢驗方法，以克服化粧品複雜基質對精密質譜分析衍生的基質效應，以便避免定量數據誤差，針對「亦鴻企業」輸入含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，食藥署秉持揭弊精神，主動向檢調提供關鍵事證，與司法單位共同打擊源頭不法，全面封堵問題原料再度流入市面。

檢出禁用色素蘇丹四號違規產品，涉違反「化粧品衛生安全管理法」規定，可處二萬元至五百萬元罰鍰，得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處；不合規定產品依規定，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並應即通知販賣業者，於主管機關所定期限內回收市售違規產品，並且還要沒入銷毀。

食藥署強調，將持續進行清查作業，以確保問題產品不得再流入市面。後續相關資訊，包含問題產品清單、化粧品蘇丹色素檢驗方法及可執行化粧品蘇丹色素檢驗的實驗室名單等，皆已公布於食藥署「化粧品輸入原料含禁用色素專區」。

提醒民眾，若已購買清單所列疑慮產品，請立即停止使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。若是使用後出現皮膚紅腫、搔癢等異常過敏反應，應立即停用並尋求皮膚科醫師診治。消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、標示完整且合法登錄的商品。