化妝品檢出蘇丹紅 原料進口商負責人涉詐欺 訊後30萬元交保

台灣首見化妝品檢出禁用蘇丹色素，原料進口商亦鴻公司涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，並供給下游14家業者，問題產品流向全台7縣市。桃園地檢署昨天搜索亦鴻公司、下游廠商等處，約談亦鴻公司吳姓負責人及證人等，認吳姓負責人涉詐欺取財罪嫌重大，但無羈押必要，訊後以新台幣30萬元具保。

桃園地方檢察署2日搜索原料進口商亦鴻公司等處，約談吳姓負責人及證人等，認吳姓負責人涉詐欺取財罪嫌重大，訊後以新台幣30萬元具保。（中央社資料照）

衛生福利部食品藥物管理署日前表示，台灣原料進口商「亦鴻企業有限公司」從新加坡輸入問題原料，供貨給下游歐萊德、綠藤生技等14家業者，問題商品遍及7個縣市；對於亦鴻公司輸入含高濃度禁用色素化妝品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，已向檢調提供關鍵事證。

桃檢今天表示，昨天搜索亦鴻公司辦公室及工廠共3處、下游廠商13處，約談亦鴻公司吳姓負責人及證人、下游廠商13人，並會同桃園市政府衛生局至亦鴻公司及其他廠商，扣押相關紅色複方原料及相關製品。

桃檢表示，吳姓負責人昨天晚間經檢察官訊問後，認其自新加坡進口紅色複方原料，明知含有禁用的「蘇丹4號」色素，仍販售給其他廠商作為化妝品原料使用，涉犯刑法詐欺取財罪嫌重大，但無羈押必要，予以新台幣30萬元具保。