化妝品檢出蘇丹色素 石崇良：第2批檢驗結果明出爐

衛福部長石崇良表示，第2批化粧品檢驗結果預計週一會有初步結果。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕國內首度爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」。衛福部長石崇良指出，經食藥署追查原料流向，有14間業者進貨相關原料，排除其中2家業者為代理商，共12家業者進行產品製造，已通知業者預防性下架，並由衛生局進一步調查，並陸續進行檢驗，第2批檢驗結果預計週一會有初步結果。

食藥署於今年10月截獲中國製化妝品使用到新加坡公司生產、疑似含禁用色素蘇丹4號原料，並於11月4日通知國內化妝品製造及輸入業者，並要求業者全面檢視供應鏈原料來源、加強自主管理，食藥署也針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗。

後經食藥署調查發現，國內進口商「亦鴻企業」自新加坡進口的5批紅色複方原料，其中有3批含有蘇丹4號，流向國內外共14家業者，食藥署全面追查流向，排除2家未在台販售，共有12家國內化粧品業者列入清查，食藥署亦持續檢驗，確認原料及受影響產品的蘇丹色素含量。

石崇良指出，食藥署檢驗原料及受影響產品的第2批結果預計明天有初步結果，一有進度就會對外說明。

