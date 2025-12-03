化妝品蘇丹紅之亂源頭公司遭搜索 負責人「明知有蘇丹紅還賣」30萬交保

亦鴻公司明知原料含蘇丹紅，仍販售給下游廠商，吳姓負責人被以30萬元交保。（圖／報系資料照）

蘇丹紅風波持續延燒，多間知名品牌都淪陷，衛生福利部食品藥物管理署追查，發現化妝品原料進口商「亦鴻企業有限公司」進口含禁用色素「蘇丹4號」的原料，供下游13間廠商使用，桃園地檢署2日兵分多路搜索亦鴻辦公室和工廠，認為吳姓負責人明知原料中含禁用色素仍販售，涉犯詐欺罪，訊後以30萬元交保候傳。

桃園地檢署2日指揮調查局桃園市調查處，持法院搜索票搜索亦鴻辦公室和工廠等3處，約談下游廠商、吳姓負責人共13人並會同桃園市衛生局到亦鴻及其他公司相關紅色複方原料及相關製品。

而在檢察官訊後，吳坦承他從新加坡進口紅色複方原料，且明知含有禁用之「蘇丹4號」色素仍販售其他廠商作為化妝品原料使用，檢察官認定其涉犯詐欺罪且罪嫌重大但無羈押之必要，予以30萬元交保。

