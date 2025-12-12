化妝品蘇丹紅色素案 食藥署公布再新增18項

化妝品蘇丹色素案再新增18個品項！食藥署持續追查化妝品輸入原料含禁用色素「蘇丹4號」事件，今（12）天公布最新查核結果，新增2項輸入化妝品，其中1項是衛生局自艾多美股份有限公司抽樣，由韓國製造且仍在國內流通的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，經食藥署檢出禁用色素蘇丹4號，已要求全面下架並不得販售，後續將由衛生局裁處。

另1項是法徠麗股份有限公司，主動通報由美國製造的「NARS裸光賦活超能修護霜」自主檢出蘇丹4號，已主動下架回收。另外也新增國產16個品項，都是亦鴻公司下游業者問題原料製造的產品，已自主下架。

化妝品蘇丹色素案再新增18個品項。圖／食藥署提供

