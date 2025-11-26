化妝品蘇丹紅風暴！重罰亦鴻企業500萬 蘇丹色素納入例行查驗強化後市場監測





【NOW健康 編輯部／整理報導】國內爆發蘇丹紅汙染化妝品事件，衛福部長石崇良今（26）日表示，這是食藥署主動查驗後發現業者輸入問題原料，已追查12家業者、20品項，針對原料進口商「亦鴻企業」裁處500萬元罰鍰。為避免事件重演，食藥署研擬將蘇丹色素納入化妝品市場端查驗項目。



蘇丹紅原料案追上游 衛福部長石崇良：已通知新加坡釐清進口原料商CAMPO來源



石崇良上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會，針對「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」、「國內醫師、護理人力需求及分布暨防止醫療暴力措施及改善情形」進行專題報告，並備質詢。

廣告 廣告



石崇良受訪時表示，問題化妝品源頭為進口商輸入的問題原料，影響下游多家業者，食藥署沿著供應鏈向下追查。至於是否還有其他上游業者涉入，仍待釐清。食藥署已通知新加坡衛生主管機關，了解原料問題來源新加坡原料商CAMPO RESEARCH PTE LTD，正等待對方回應。



亦鴻企業重罰500萬元！ 衛福部：將蘇丹色素納入例行查驗強化後市場監測



由於此事件影響範圍廣大，食藥署決議重罰進口商亦鴻公司500萬元，並將案件移送檢調，確認進口商是否涉及惡意行為。若確認有惡意添加情事，將予以最嚴厲處分。



衛福部食藥署日前得知中國問題產品在台灣網購平台販售，經查台灣原料進口商「亦鴻企業有限公司」從新加坡輸入問題原料，供貨給下游歐萊德、綠藤生技等14家業者，問題商品遍及7個縣市。



石崇良表示，目前下架違規含有蘇丹色素20項產品，因化妝品原料種類繁多，各國對於化妝品管理多以「製程管理」為核心，為避免事件重演，研擬加強市售產品的後市場監測，未來會將蘇丹色素納入例行查驗項目，目前檢驗項目為重金屬、微生物、禁用化學品項。



化妝品「登錄制」成蘇丹紅破口？立委王育敏質疑食藥署鬆綁管制 無法從源頭阻斷污染



國民黨立委王育敏質疑，衛福部從去年7月起對化妝品管理改採「登錄制」，取消特定用途化妝品許可制，進口化妝品只要填具報單、向海關報關即可，海關無配合主管機關協查事項，「制度上的轉變可能也是另一個破口」，食藥署管制沒有加嚴，反而愈來愈鬆，與衛生管理把關的目的背道而馳。



王育敏表示，蘇丹紅（蘇丹4號）事件延燒2年，從先前食品污染到這次化妝品，食藥署只亡羊補牢，無法從一開始就從源頭阻斷，這次導致下游養髮液、噴霧劑、卸妝膏、潤唇膏、口紅、面膜等產品受到影響令人擔憂的是，可能還有其他進口業者輸入問題原料。



食藥署長姜至剛表示，正著手研議如何加強高風險化妝品品項進口管理措施，承諾在2週內對外說明亦鴻企業在2月至10月期間進口多少紅色複方原料，對於染髮劑等高風險品項，也有精進調整空間。這次事件中，業者輸入原料時是以「植物著色劑」登錄，這本就不該作為化妝品顏料，「管原料也管不到這家，這是摻偽假冒、是詐欺行為。」



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸天冷穿衣術大解密！單穿厚外套易失溫 「三層穿搭法」靠空氣層最保暖

▸超高齡社會全人照護！ 專家提出安寧緩和醫療3大要點