化妝品首見蘇丹紅！20款產品遭殃 衛福部罰500萬：該毒物未來納入必檢

[Newtalk新聞] 國內爆發首宗化妝品含禁用毒物「蘇丹紅」事件，風暴持續擴大。衛福部證實，受波及商品已增至20項，目前勒令業者於14天內全數回收。針對源頭進口商「亦鴻企業」，衛福部長石崇良祭出重罰500萬元並將其移送檢調，強調未來將把此毒物列入重點稽查項目。

這起化妝品原料漏洞，石崇良採取強硬態度。他表示，這是國內首度發現蘇丹4號汙染化妝品原料，為嚴懲違法行為，已對進口商亦鴻企業開出法規上限的500萬元罰單，並將全案移請檢調單位偵辦。石崇良強調，後續將釐清是惡意添加還是意外混入，若查證屬實為蓄意行為，絕對會要求檢方從重量刑。

追溯整起事件源頭，問題原料來自一家新加坡公司生產的「紅色複方」，經由國內進口商亦鴻企業引進後，被驗出含有高濃度禁用的蘇丹4號。食藥署緊急追查流向，發現共有12家下游業者曾購買並使用這批問題原料。截至昨日為止，確認受到汙染的產品多達20項。食藥署已啟動第一級回收機制，強制要求製造或輸入業者必須在14天內完成市售產品回收作業。

為防堵漏洞擴大，食藥署正全面清查邊境資料。該署指出，目前已向關務署調閱該新加坡涉案公司的報關紀錄，確認是否有其他進口商引進相同問題原料。同時，衛福部也正式發函新加坡衛生主管機關，希望了解當地生產情形，不過截至目前為止，尚未收到對方正式回覆。食藥署強調，將持續監控國際間的化妝品警訊，並隨時發布最新的消費警示。

對於消費者關心的後續把關機制，石崇良解釋，各國管理原則一致，重點在於製程與成品控管，政府除持續輔導業者取得GMP（優良製造作業規範）認證外，也會強化後市場監測。過去檢驗項目多集中在重金屬與微生物，因應此次事件，會將蘇丹4號納入常規檢驗項目，確保架上商品安全無虞。

