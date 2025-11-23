化妝品驗出致癌蘇丹紅！ 衛福部：第二批檢結果「這時間」出爐

台灣首次在化妝品驗出禁用色素「蘇丹4號」，衛福部部長石崇良今（23）天說明，食藥署已經進行流向盤查，總共有14家，扣除2家是代理，有12家有進行產品製造，已經通知預防性下架，第二批檢驗結果會在明（24）日出爐。

衛福部長石崇良今日出席第7屆台灣藥學聯合學術研討會前受訪時表示，目前食藥署初步盤查已鎖定14家業者，其中2家為代理商，其餘12家為國內化妝品業者，均已通知進行預防性下架。

石崇良也指出，地方衛生局將進一步調查，並陸續進行檢驗，預計明日第2批檢驗將有初步結果，若有最新進度，將第一時間對外公布。

責任編輯／蔡尚晉

