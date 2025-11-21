化妝品驗出蘇丹紅 醫師：用在唇膏類最危險

（中央社記者曾以寧台北21日電）國內外業者販售化妝品遭查出含蘇丹色素4號。皮膚科醫師邱品齊指出，蘇丹紅經腸道代謝可能形成致癌物，用在唇膏等產品遭誤食風險較高，若產品宣稱純天然但顏色持久就要小心。

台灣首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，衛生福利部食品藥物管理署今晚公布，有中國問題產品在國內網購平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向歐萊德、綠藤生技等下游業者，暫停販售下架。

開業皮膚科診所院長邱品齊今天接受媒體電訪說明，蘇丹紅對於人類的致癌風險，目前被國際癌症研究署 （IARC）歸類為「無法歸類為致癌因子」的第3級致癌物，然而在歐盟、美國、中國大陸及台灣，蘇丹紅皆不可以使用於食品中；化妝品部分，國內則禁用蘇丹2號及4號等。

蘇丹紅對於人體的影響，邱品齊說明，主要是若經接觸或食入後，經皮膚表面微生物或腸胃道微生物代謝，會產生芳香胺類物質，且研究發現，此類物質與致突變性和致癌性有關。

「最大風險是擔心吃進去」，邱品齊說，因顏色關係，蘇丹紅可能被添加在護唇類、唇膏等化妝保養品中，但這類產品有可能被誤食入肚，經腸道代謝產生致癌物的風險就較高；此外，也有被小朋友誤食的風險。卸妝膏等外用產品，風險相對就比較低，不過因是禁用成分，不論是用在皮膚或黏膜部位，都不應該添加。

本次事件為上游原料商偷偷添加蘇丹色素於產品中，製造商卻不知情。邱品齊提醒，其實天然的東西，香味與顏色都沒辦法持續太久，如果產品宣稱純天然，但顏色、香味持續很久，就要小心，有可能不是真的「純天然」。（編輯：吳素柔）1141121