化妝品驗出蘇丹紅「鎖定12業者」 驗濃度查...是否蓄意？
台灣首次在化妝品中驗出禁用蘇丹色素，衛福部食藥署22日表示，已鎖定12家國內業者進行調查，最快下週一將公布受影響產品狀況。食藥署同時對問題原料進行「定量檢測」，以確認蘇丹紅濃度，釐清是否為蓄意添加，並已向新加坡政府發文請求協助調查。
因應國際間傳出化妝品摻入蘇丹色素原料事件，食藥署自11月4日起行文通知國內相關業者，並在網路平台抽驗疑似問題產品。檢驗結果發現中國大陸製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」驗出禁用色素蘇丹4號，濃度達1.3 ppm。同時，綠藤生物科技股份有限公司也主動通報，確認其「專心護唇油-莓紅版」3批號產品檢出蘇丹4號。相關檢驗結果已於21日公布。
食藥署進一步說明，追查發現綠藤生機的原料是從進口商「亦鴻企業有限公司」購入，而亦鴻公司則是從新加坡輸入由Campo Research(Campo Cosmetics)Pte. Ltd.製造的疑似問題紅色複方原料。食藥署國家實驗室已確認其中3批原料檢出蘇丹4號。亦鴻公司提供了相關下游共14家業者名單，食藥署要求這些業者在48小時內清查回報使用狀況，並規定未確認安全的產品不得上架販售。
食藥署副署長王德原表示，在這14家業者中，有1家非國內業者及1家原料出口商，對國內化妝品無影響，因此優先排除。剩餘12家業者分布於7個縣市，地方衛生局22日已出動人員前往現場調查，但因為假日有部分業者尚未聯繫上，受影響品項及回收量仍待衛生局確認，相關資訊最快將於下週一公布。
王德原指出，食藥署在檢測發現蘇丹色素訊號後立即公布，目前包含護唇油和問題原料都還在進行定量檢驗，以釐清內含濃度高低。他解釋，如果濃度不高，可能是不小心污染；但如果檢出量很高，考慮到蘇丹紅是人工色素，而業者又標榜原料是天然萃取，則明顯涉及摻偽假冒。這些精準定量結果將作為法律判決的依據。
由於問題原料業者位於新加坡，王德原表示，食藥署已於11月14日發文詢問新加坡衛生主管機關HSA有關新加坡原料商CAMPO RESEARCH PTE LTD原料檢出蘇丹紅色素的疑義，但目前尚未收到回應。食藥署也將與行政院消保處研議是否能提供業者相關協助措施。
化粧品摻蘇丹紅持續追 鎖定12業者並發文新加坡
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）化粧品檢出蘇丹色素事件，食藥署今天表示，排除非國內及原料出口商，共12家業者列入調查，最快24日公布受影響狀況；問題原料則定量檢測中，同時發文請新加坡政府協助調查。中央社 ・ 21 小時前
台灣首見化粧品含禁用蘇丹紅 14家業者停售下架
（中央社記者沈佩瑤台北21日電）台灣首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，食藥署表示，有中國問題產品在國內網購平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，均暫停販售下架。中央社 ・ 1 天前
台灣首見化粧品檢出蘇丹紅 食藥署：14家業者停售下架
台灣首見化粧品檢出禁用色素蘇丹4號，食藥署表示，17日確認有中國問題產品在國內網路平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，已要求業者須在48小時內完成自主清查，並同步暫停販售、下架問題產品。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
知名本土保養品牌自主通報！驗出蘇丹紅 食藥署證實：全台14業者遭波及
[Newtalk新聞] 衛生福利部食品藥物管理署於昨(21)日深夜證實，國內首度在化妝品中檢出禁用的工業色素「蘇丹4號」。這波風暴源頭指向新加坡進口原料，不僅知名電商平台MOMO販售的中國製卸妝膏中鏢，國產保養品牌綠藤生技旗下的護唇油也遭波及，全台共14家下游業者受害，已緊急啟動回收機制。 針對市售產品的稽查結果，食藥署副署長王德原指出，透過圖片比對與抽驗，發現MOMO購物網販售的一款「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」(批號B5A1431，中國製)，殘留蘇丹4號濃度達1.3ppm。該產品除立即下架外，販售商歐妮公司更被查出產品未進行上市前登錄、且無中文標示，加上販售含禁用成分產品，總計三項違規將由衛生局依法嚴懲。 本土品牌綠藤生技則是在自主品管過程中察覺異狀，於11月12日主動通報旗下「專心護唇油—莓紅版」疑似遭到汙染。經國家實驗室複驗，確認批號M25062702、M25073001及M25100701的產品皆含有蘇丹4號。王德原表示，綠藤生技雖在第一時間停止出貨並配合下架，但違規事實明確，仍須依法進行裁處，主管機關將考量其主動通報的配合態度，在裁罰輕重上予以裁量。 此次汙染事件的關鍵新頭殼 ・ 22 小時前
蘇丹紅化妝品原料流向12業者 石崇良：預防性下架 檢驗結果明出爐
台灣化妝品首度檢出使用工業用色素「蘇丹4號」，問題原料流向國內12家業者。衛福部長石崇良今天(23日)表示，食藥署已要求業者全面預防性下架相關產品，地方衛生局也在清查檢驗，明天就會公布清查與檢驗結果。 「蘇丹紅」危機再起，食藥署21日傍晚公布我國網購平台販售的中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」與國內綠藤生物科技公司「專心護唇油-莓紅版」驗出工業用色素「蘇丹4號」，問題原料皆來自新加坡康博公司(Campo Research Pte. Ltd.)，綠藤生技的原料來自原料進口商「亦鴻有限公司」，亦鴻公司的問題原料向已流向國內歐萊德公司、慶生堂化粧品公司等14家業者，食藥署要求業者在48小時內完成清查。 衛福部長石崇良23日上午出席活動前受訪表示，根據食藥署追查亦鴻公司下游14家業者，排除1家非國內業者及1家原料出口商，共有12家國內化粧品業者列入調查，食藥署已要求業者全面檢視可能受影響產品並先行下架，各地衛生局也正在稽查，24日將公布調查與檢驗結果。他說：『(原音)所以已經分別通知這12家業者進行預防性的下架。同時，由所有的所在地的衛生局再進行進一步的調查，那麼陸陸續續也在進行檢驗當中中央廣播電台 ・ 2 小時前
國內首次化粧品「驗出蘇丹紅」！14家踩雷業者曝光 食藥署令下架問題產品
食藥署今年10底截獲中國製化粧品使用到新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件，隨即行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源。食藥署同步針對國內網路平台販售之疑似中國問題產品進行進行抽驗，確認「且初越桔清透缷妝膏（無花果味）」（批號B5A1431）檢出禁用......風傳媒 ・ 1 天前
台灣首見化粧品檢出蘇丹紅！ 歐萊德、綠藤等14間業者停售下架
台灣首見化粧品檢出禁用色素蘇丹4號！食品藥物管理署於10月底截獲中國製化粧品使用到禁用色素蘇丹4號原料事件，同步針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗，11月17日確認含台灣公司在歐萊德、綠藤生技等14家業者化粧品含有蘇丹4號，已要求業者須在48小時內完成自主清查，並同步暫停販售、下架問題產品。鏡報 ・ 1 天前
化粧品檢出蘇丹紅！中鏢產品名單一次看
[NOWnews今日新聞]食藥署21日晚間發布新聞稿表示，有輸入化粧品原料檢出蘇丹色素。而上游廠商提供的流向清單中，業者不乏知名廠牌，如歐萊德國際股份有限公司、綠藤生物科技股份有限公司等。對於目前調查...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
全台首宗化妝品驗出蘇丹紅！食藥署公佈14業者名單 要求問題產品48小時內下架
食藥署副署長王德原說，今年10月底，食藥署監控到國際風險訊息，中國製造的化粧品使用到新加坡公司Campo Research( Campo Cosmetics) Pte. Ltd.公司所生產、疑似含有禁用色素蘇丹4號的原料。因此，食藥署在11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料...CTWANT ・ 1 天前
中製卸妝膏、綠藤生機護唇油檢出蘇丹紅 問題原料流向14家業者
「蘇丹紅」危機再起，食藥署今天(21日)傍晚公布中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」與國內綠藤生物科技公司「專心護唇油-莓紅版」驗出工業用色素「蘇丹4號」，問題原料來自新加坡康博公司，已流向國內14家業者，食藥署正全面追查，要求相關業者在24小時內完成清查，確認安全前不得上架販售。 去年初台灣爆發「蘇丹紅」食安危機，現在化妝品內也驗出含致癌性的工業用色素「蘇丹紅」。 食藥署21日表示，食藥署持續監控國際風險訊息，於10月底截獲中國製化粧品使用新加坡化妝品原料公司康博(Campo Research Pte. Ltd.)所生產疑似含禁用色素「蘇丹4號」原料事件，便立即於11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源並加強自主管理，且同步針對國內網路平台所販售疑似中國問題產品進行抽驗，結果於11月17日檢出中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」(批號：B5A1431)含有「蘇丹4號」(CI 26105)1.3ppm，食藥署已立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐妮有限公司移請所轄衛生局裁處。 食藥署另於11月12日接獲綠藤生物科技公司主動通報，其產品「中央廣播電台 ・ 1 天前
化妝品檢出蘇丹色素 石崇良：第2批檢驗結果明出爐
國內首度爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」。衛福部長石崇良指出，經食藥署追查原料流向，有14間業者進貨相關原料，排除其中2家業者為代理商，共12家業者進行產品製造，已通知業者預防性下架，並由衛生局進一步調查，並陸續進行檢驗，第2批檢驗結果預計週一會有初步結果。自由時報 ・ 2 小時前