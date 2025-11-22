化妝品驗出蘇丹紅「鎖定12業者」 驗濃度查...是否蓄意？

台灣首次在化妝品中驗出禁用蘇丹色素，衛福部食藥署22日表示，已鎖定12家國內業者進行調查，最快下週一將公布受影響產品狀況。食藥署同時對問題原料進行「定量檢測」，以確認蘇丹紅濃度，釐清是否為蓄意添加，並已向新加坡政府發文請求協助調查。

綠藤生物科技股份有限公司也主動通報，確認其「專心護唇油-莓紅版」3批號產品檢出蘇丹4號。（圖／食藥署提供）

因應國際間傳出化妝品摻入蘇丹色素原料事件，食藥署自11月4日起行文通知國內相關業者，並在網路平台抽驗疑似問題產品。檢驗結果發現中國大陸製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」驗出禁用色素蘇丹4號，濃度達1.3 ppm。同時，綠藤生物科技股份有限公司也主動通報，確認其「專心護唇油-莓紅版」3批號產品檢出蘇丹4號。相關檢驗結果已於21日公布。

食藥署進一步說明，追查發現綠藤生機的原料是從進口商「亦鴻企業有限公司」購入，而亦鴻公司則是從新加坡輸入由Campo Research(Campo Cosmetics)Pte. Ltd.製造的疑似問題紅色複方原料。食藥署國家實驗室已確認其中3批原料檢出蘇丹4號。亦鴻公司提供了相關下游共14家業者名單，食藥署要求這些業者在48小時內清查回報使用狀況，並規定未確認安全的產品不得上架販售。

食藥署副署長王德原表示，在這14家業者中，有1家非國內業者及1家原料出口商，對國內化妝品無影響，因此優先排除。剩餘12家業者分布於7個縣市，地方衛生局22日已出動人員前往現場調查，但因為假日有部分業者尚未聯繫上，受影響品項及回收量仍待衛生局確認，相關資訊最快將於下週一公布。

中國大陸製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」驗出禁用色素蘇丹4號，濃度達1.3 ppm。（圖／食藥署提供）

王德原指出，食藥署在檢測發現蘇丹色素訊號後立即公布，目前包含護唇油和問題原料都還在進行定量檢驗，以釐清內含濃度高低。他解釋，如果濃度不高，可能是不小心污染；但如果檢出量很高，考慮到蘇丹紅是人工色素，而業者又標榜原料是天然萃取，則明顯涉及摻偽假冒。這些精準定量結果將作為法律判決的依據。

由於問題原料業者位於新加坡，王德原表示，食藥署已於11月14日發文詢問新加坡衛生主管機關HSA有關新加坡原料商CAMPO RESEARCH PTE LTD原料檢出蘇丹紅色素的疑義，但目前尚未收到回應。食藥署也將與行政院消保處研議是否能提供業者相關協助措施。

