化妝品驗蘇丹紅「18項產品全中」 濃度極高！食藥署已通報檢調

食藥署今（24）日公布化妝品蘇丹紅色素第二批檢驗結果，共有12家業者的18項產品檢出含有禁用色素「蘇丹4號」，包括歐萊德洗髮精、綠藤護唇油等知名品牌產品，所有問題產品已要求下架並全面回收銷毀。

綠藤生物科技股份有限公司也主動通報，確認其「專心護唇油-莓紅版」3批號產品檢出蘇丹4號。（圖／食藥署提供）

食藥署日前首次在化妝品中查出含有禁用的「蘇丹紅色素」，除了已公布的兩款卸妝膏、護唇膏外，經調查發現，問題原料已流入共14家業者。食藥署第一時間已要求相關產品下架並進行檢驗，今日公布最新調查結果，確認12家業者的18項產品全數檢出蘇丹紅色素。

廣告 廣告

據食藥署調查，這批問題原料是由新加坡公司「Campo Research」所生產的紅色複方原料，經檢驗後發現含有禁用的色素「蘇丹4號」。這批原料由國內「亦鴻公司」進口後，已流入下游共14家業者，包含「上海儷柔經貿發展有限公司、傑艾莉國際貿易有限公司、歐萊德國際股份有限公司、沛諾美學生技國際有限公司、彤采妮股份有限公司、沛美生醫科技股份有限公司、愛比森國際股份有限公司、慶生堂化粧品股份有限公司、威欣利實業股份有限公司、龍興生化國際股份有限公司、將寶實業股份有限公司、綠藤生物科技股份有限公司、孟鄉生化科技股份有限公司、柏瑞有限公司」。

其中，上海儷柔經貿發展有限公司非國內業者，傑艾莉國際貿易有限公司則為轉口貿易，兩家均已排除在這次的檢驗名單外。

食藥署首次在化妝品中查出「蘇丹紅色素」，今日公布最新調查結果，確認12家業者的18項產品全數檢出蘇丹紅色素。（圖／食藥署提供）

食藥署針對問題原料的檢驗結果顯示，批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10的原料檢出蘇丹4號含量分別為1,177 ppm、1,151 ppm及1,486 ppm。而綠藤生物科技股份有限公司的「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701，檢出結果依序為48 ppm、50 ppm及54 ppm。

食藥署副署長王德原指出，食藥署主動「價購」有疑慮產品，採用高靈敏的液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS）進行檢測，並以同位素內部標準品法進行定量分析，而針對含高量禁用色素的問題原料，輔以液相層析儀（LC）進行高濃度定量分析，以確認檢驗方法定性及定量準確性。



王德原說，針對「亦鴻企業有限公司」輸入的含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，已主動向檢調提供關鍵事證，全面封堵問題原料再度流入市面。

食藥署強調，蘇丹4號為國內化妝品禁用原料，依法不得添加於化妝品中。業者若違反規定，可依《化妝品衛生安全管理法》第6條及同法第22條，處新臺幣2萬至500萬罰鍰，並得按次處罰。對於不合規定的產品，依同法第16條至第18條規定，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。

延伸閱讀

「15縣市」強風特報恐達8級 外出注意

苗栗頭份透天厝火警 父子受困嗆傷送醫

影/濟州島港口嚴重車禍！廂型車衝撞人群 3人心臟驟停10傷