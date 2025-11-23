化妝品驚傳含蘇丹紅！國內12業者下架 衛福部曝檢驗「這時」出爐

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

台灣化妝品驚傳驗出禁用色素「蘇丹4號」，目前全台已有14家品牌中鏢，衛福部食藥署同步針對國內網路平台，販售疑似中國問題產品進行抽驗，並立即要求網路平台全面下架問題產品。對此，衛福部長石崇良今（23）日說明最新進度，預計明（24）日第2批檢驗會有初步結果。

石崇良今日出席第7屆台灣藥學聯合學術研討會，會前接受媒體聯訪。針對蘇丹紅化妝品風波，他表示，目前食藥署初步盤查，鎖定14家業者，其中2家為代理，剩下12家是國內化妝品業者，均已通知其預防性下架。

此外，石崇良也強調，地方衛生局將進一步調查，同時陸續進行檢驗。預估明日會有第2批檢驗的初步結果，若有最新進度，將會第一時間對外說明。

事實上，食藥署於今（2025）年10月底截獲中國製化粧品使用到新加坡公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料，旋即於4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，並加強自主管理；另同步針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗，於11月17日確認檢出禁用色素蘇丹4號，立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐尼公司移請所轄衛生局裁處。

食藥署另於11月12日接獲綠藤生物科技股份有限公司透過「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」疑檢出蘇丹4號，後經食藥署國家實驗室於11月21日進一步檢驗確認檢出禁用色素。

為嚴防問題產品擴散，食藥署已於11月20日要求該公司提供購買原料之相關下游廠商14家業者資訊，且要求下游業者須於48小時內完成清查並回報使用狀況，業者應強化自主管理，未經確認安全前，相關產品一律不得上架販售，將持續追蹤並依法嚴辦，以確保國內化粧品安全無虞。

