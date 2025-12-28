化妝竟能長壽？研究揭「口紅、畫眉毛」降憂鬱又助平衡感

日本京都橘大學（Kyoto Tachibana University）研究團隊在《醫療保健》（Healthcare）期刊發表最新研究指出，年長女性若維持化妝習慣，不僅心理健康狀況較佳，連身體機能也有顯著提升。這項針對295名65歲以上女性進行的調查顯示，化妝可能成為預防銀髮族跌倒的關鍵因素。

科學家分析，化妝行為能同時刺激觸覺、嗅覺與視覺，為大腦帶來心理愉悅感。 （示意圖／Pexels）

研究團隊發現，受試者中約72%保有定期化妝習慣，最常使用的產品包括粉底、口紅、眼影和腮紅。經過體能與心理測試比對後，經常化妝的女性在情緒評分上表現較優異，顯示能有效降低憂鬱風險。更令人驚訝的是，這群女性在「握力」測試中數值較高，且「單腳站立」時間也較長，兩項指標都直接反映出較佳的肌力與平衡能力。

科學家分析，化妝行為能同時刺激觸覺、嗅覺與視覺，為大腦帶來心理愉悅感。當長輩願意花時間精心打扮，通常也代表她們更願意外出參與社交活動，這種積極的生活型態無形中增加身體活動量，進而鍛鍊體能。

研究特別強調，使用「口紅」與「畫眉毛」兩個動作，與優異的心理功能及動態平衡感有顯著關聯。 （示意圖／Pixabay）

研究特別強調，使用「口紅」與「畫眉毛」兩個動作，與優異的心理功能及動態平衡感有顯著關聯。考量到良好平衡感是預防老年人跌倒、避免髖部骨折的關鍵，化妝已不再只是愛美表現，更是維持生活自理能力的重要活動。根據「每日郵報」（DailyMail）報導，這項研究為銀髮族的健康照護提供新的思考方向。

研究結果顯示，提升自信心是化妝帶來健康效益的核心機制。當長輩透過化妝增強自我形象認同，連帶提高社交意願與活動參與度，形成正向循環。因此，家人若看到長輩在鏡子前花時間打扮，應給予更多鼓勵，因為這正是她們保持身心健康、活得更獨立的方式。

