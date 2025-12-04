化學公式好難背？他推口訣「呂秀蓮贏錢」 老司機秒懂：絕對忘不了

生活中心／李紹宏報導

在求學生涯，會有一大堆公式、觀念等你去記憶、消化並靈活應用，還記得當時是透過什麼「口訣」撐過考試的嗎？有網友發文表示，聽到TWICE新歌，就想起物理口訣，更好奇還有什麼有趣口訣？對此，不少專業網友分享，更有人點出化學老師教的口訣「呂秀蓮，共同贏她錢」，直呼學生時代一定用過！

TWICE新歌《TT》相當洗腦，歌詞中的「TT」讓網友回憶起物理老師教的考試口訣。（圖／翻攝自TWICE臉書）

TWICE神曲《TT》秒解物理題？網再揭「八國聯軍」口訣

這名網友在PTT上發問，聽到韓國女團TWICE唱的新曲《TT》，其中一段歌詞讓他想起物理老師教的克三運動定律口訣，即R的3次方正比於T平方，也讓他好奇「你各位有類似的名師口訣的八卦嗎」？

廣告 廣告

八國聯軍是哪八國？歷史老師教口訣「餓的話每日熬一鷹」，即俄德法美日奧義英。（圖／翻攝自百度百科）

文章一出，釣出許多專業網友回覆，提到歷史課本在講述八國聯軍時，老師肯定會教的口訣「餓的話每日熬一鷹」，即八個國家：俄德法美日、奧匈帝國、義大利、英國。

化學課沉澱表必背「呂秀蓮」！老司機秒懂

「呂秀蓮，共同贏她錢」，是許多人回憶中的化學沉澱表口訣。

有趣的是，還有許多人回憶起化學老師說的「呂秀蓮共同贏她錢」，即化學沉澱表中，「氯溴碘」遇到「亞汞、亞銅、銀、亞鉈（音同「她」）、鉛」後難溶解。對此，網友直呼太有才，連前民進黨代理主席呂秀蓮也能當口訣，「這還是公立學校化學老師教的」、「一定是氯溴碘」、「原來大家熟記的都是呂秀蓮的沉澱表」。

更多三立新聞網報導

三重「阿田油飯」傳這月回歸！饕客狂敲碗：用新台幣支持

汽機車族注意！新北河濱「5大熱點」增科技執法 預計這一天啟用

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」！律師砲轟搞不清狀況：不懂就別亂修法

中共2026是否攻台？命理專家曝關鍵是「他」：沒管好香港還要台灣！

