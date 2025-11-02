化學兵清消全白費？陳駿季批人員魯莽入內 中市府認了

為進行徹底清消，中央疫情指揮中心協調國軍出動化學兵進行全面消毒。（十軍團提供）

台中梧棲非洲豬瘟案例場二度清消後仍驗出核酸陽性，中央疫情指揮中心遂協調國軍出動化學兵進行全面消毒，原訂3日進行第3次採檢。未料，台中市府2日有人員誤入案例場進行清消，影響後續檢測，農業部長陳駿季直指市府「不知為何」魯莽入場，相當遺憾。對此，台中市府已完成調查報告，坦承動保處人員誤解指令，並將嚴格處分相關人員。

陳駿季強調，案場清消完成後需待24小時讓清潔劑充分乾燥，才能進行採檢，否則可能出現偽陰性。他批評市府未通報，私自進入案例場，干擾防疫作業，並要求市府於下午6時前提出說明。

台中市府隨後承認疏失，說明動保處鄭姓人員誤解黃姓組長指令。據悉，鄭員原負責清消作業，2日接到支援動保處人力待命的指令，誤以為需進入案例場清消，遂帶攝影進場拍攝並執行清消。市府已提交調查報告，強調將嚴格處分相關人員，防止類似事件再度發生。

至於3日是否可如期採樣，將由獸醫研究所先行評估場內狀況，再決定採檢時程。

