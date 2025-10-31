化學兵、清潔兵全副武裝出動 非洲豬瘟案場病毒頑強...第3度清消

陸軍十軍團出動化學兵以及清潔兵，全副武裝進入非洲豬瘟案場清消。十軍團提供



台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，市府二度清消仍被驗出有2處陽性反應，農業部請求國軍化學兵支援。陸軍十軍團派遣58砲指部及36化學兵群官兵投入支援，30日晚間9點半支援30位官兵，到現場清消，由於案場髒亂情況遠超預期，31日凌晨緊急連絡軍方再增援80名官兵，進行第二輪清理，等待現場清潔完成，35名化學兵即進駐消毒。

陸軍十軍團出動化學兵以及清潔兵，全副武裝進入非洲豬瘟案場清消。十軍團提供

陸軍十軍團出動化學兵以及清潔兵，全副武裝進入非洲豬瘟案場清消。十軍團提供

該處養豬場上月22日爆出非洲豬瘟，台中市動保處就立即進行養豬場的清潔消毒，但農業部仍檢出2處病毒陽性反應；動保處第2次清消，還是檢出2處陽性。

廣告 廣告

農業部長陳駿季指出，在案例場上一次發現的核酸陽性，與這2次採樣處不一樣，這次發現的一個是牆面，另外一個是飲水區域，篩檢後全面採27個樣品，其中有2個樣品還是呈現核酸陽性，表示有一部分是乾淨的，有一部分是不乾淨，但只要有一處不乾淨，那就是失敗了。如果消毒不確實，病毒更有可能擴張到外面，因此決定採取更強烈的方式，由專業團隊陪同國防部化學兵，到案場做完整的清消。

十軍團表示，為杜絕疫情擴散，除58砲指部針對場內雜物實施清除整理，36化學兵群同步負責對進出現場的車輛與人員實施嚴密消毒，降低擴散風險；待清理任務完成後，化學兵群迅速針對案例場及周邊道路區域，執行全面徹底環境消毒作業，以確保防疫鏈完整。台中市農業局表示，後續將持續監測並配合中央規範檢驗，以確保場區安全、杜絕病毒再現。

陸軍十軍團出動化學兵以及清潔兵，全副武裝進入非洲豬瘟案場清消。十軍團提供

陸軍十軍團出動化學兵以及清潔兵，全副武裝進入非洲豬瘟案場清消。十軍團提供

更多太報報導

粿粿、王子公開合體「1句話」露餡 被問捲范姜彥豐婚變反應曝光

東京也有了！熊災擴散平地住宅區 專家憂「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮

于朦朧媽媽爆去世「血手印告冤書」 喪子驚人黑幕曝光