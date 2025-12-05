社會中心／綜合報導

桃園9月發生一起離奇爆炸，64歲工人傷重不治。當時他去清掃曾經儲放"異丙醇"的化學槽，疑似因為金屬桿與槽體碰撞、摩擦造成爆炸。事後化驗槽內結晶，竟然是俗稱「撒旦之母」的三過氧化三丙酮（TATP）化合物。過去曾被用在倫敦地鐵攻擊、巴黎恐攻。這也是國內首見，異丙醇經長期存放自然形成，警方已經通報中央。

金屬製化學槽，突然爆炸，槽底還被貫穿！9月時發生在桃園大園這處鐵工廠事故，造成一名員工死亡。鄰近住戶（變音）：「前一個禮拜有聽到，很小的爆炸聲，我們以為是重物壓下來，上班的時候有聽到，突然砰一聲屋頂已經冒煙了，我先生以為是炸彈打過來。」當時64歲宋姓工人進行儲槽清洗作業，看到儲存槽底部存有不明結晶體，因此架鋁梯爬上去，用金屬棍加長掃把清掃，疑似因金屬磨擦產生火花、熱能爆炸。工人當場被炸飛重摔，後腦勺著地破裂，送醫不治。

化學槽暗藏恐攻常見「撒旦之母」結晶 桃園工人遭炸身亡

事發化學槽。（圖／民視新聞）





市府重返現場勘驗，兩個大破口顯示爆炸威力之驚人，但化學槽中發現不明結晶物，帶回化驗後竟有驚人發現。桃園市勞檢處科長林陳彥：「該結晶物為高度爆炸性，的三過氧化三丙酮，簡稱撒旦之母，本處已對該鐵工廠，進行停工處分。」一小搓粉末，就會爆炸，三過氧化三丙酮（TATP）是一種化學性質極不穩定的"烈性炸藥"。只要輕微摩擦、震動或溫度變化就可能自爆，甚至常炸死製造者。但正因為容易製造還殺傷力強，是2005年倫敦地鐵爆炸，2015年巴黎恐怖攻擊的最大兇手。

化學專家華順發：「一點點能量它就會，產生非常大的爆炸，常常會被一些，恐怖攻擊的團體所利用。」「2019年社會新聞。」撒旦之母也曾被警方拿到野外引爆，這是還原2019年時台南炸彈客「阿文」事件危機解除當下的驚險一幕，現在卻又在桃園現蹤。工廠負責人被依過失致罪偵辦外，由於這是國內首次發現，異丙醇經長期存放自然形成TATP成分之案例，桃園警方不敢大意，已經通報中央，全台防範。

