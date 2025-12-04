化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人

清大化學系學生發文「清大逼我當鄭捷」，引發關注。翻攝自Threads



清華大學一名化學系男學生，3日晚間在Threads發文稱「清大逼我當鄭捷」，並揚言「在離開清大化學之前要再搞一次大事，最好可以上新聞版面」。相關內容被大量網友截圖轉傳，提醒清大學生提高警覺。稍早清大校方已做出回應，警方也將發文者帶回偵辦，依恐嚇公眾危安罪嫌移送。

有網友在Threads貼出截圖，內容是一名自稱是清大化學系的學生PO文稱「離開清大化學之前一定要再搞一次大事，最好是可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方」，雖然貼文已被刪除，但截圖早就被許多網友瘋傳，喊話清大校方和學生們務必小心留意。

清大化學系學生發文「清大逼我當鄭捷」，引發關注。翻攝自Threads

對於貼文內容，清華大學今（12/4）稍早回應表示，已由系所、生輔組及教官介入，掌握發文者身分狀況並啟動輔導與關懷機制。校方強調，會在保護學生隱私前提下，確保全校安全，「目前不需過度恐慌」。

警方也在線上巡邏時鎖定可疑訊息，於貼文發布後約2小時內主動追查，將發文的夏男帶回釐清。警方證實，夏男確為清華大學化學系學生，他初步向警方供稱，因課業壓力過大，一時情緒失控才會發表不當言論，訊後被依「恐嚇公眾危安」罪嫌函送法辦。

