化學系學生發文「逼我當鄭捷」：離開前要搞一次大事 清大回應了

記者羅欣怡／新竹報導

有清大學生今（4日）在社群平台發文，警告化學系某學生發文「清大逼我當鄭捷」，還說畢業前「要搞一次大事」，貼文在Threads上轉發，引起校園恐慌。對此，清大校方回應，已請系所生輔組的系教官了解及輔導。貼文已遭警方線上巡邏鎖定，於發布貼文2小時後將夏男帶回偵辦，也依恐嚇公眾危安罪嫌函送法辦。

有清大學生在Threads發文，並附上截圖，提醒清大以及清大化學系的學生注意，表示一名夏姓學生疑似有想當鄭捷的念頭，還說該名學生近日過得不太好，要大家務必小心。

廣告 廣告

從截圖的照片中可以看到，該名夏姓學生寫下「他Ｘ的，清大逼我當鄭捷」、「Ｘ，老子在離開清大化學之前，一定要再搞一次大事，他Ｘ的最好是可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方。」情緒性的字眼立刻在校園中發酵，不過該篇貼文已經刪除。

對此，校方回應，會去了解發文學生的狀況，也會了解是否真的是清大學生，再者也會透過親師及教官輔導學生，了解學生可能遇到的困難與狀況，如果是情緒性的發文，也會後續了解原因及提供輔導機制。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

載垃圾「繞路」！桃園2清潔隊員幫「做1事」2年收20萬…判刑還要坐牢

2026有機會？高虹安2審12/16宣判 郭正亮斷言「她不認輸」：一定選到底

女教友天主堂尋心靈慰藉…新竹神父「隔褲摸骨」3天得逞3次 下場曝

擁4妻！吊車大王「1器官」太特殊 算命仙斷言「4老婆18子」一語成讖

