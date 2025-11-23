化小愛為大愛 長照據點老吾老

陪伴、關懷長輩，有人想要透過這些行動，彌補缺憾，在高雄慈濟的長照據點，經常可以看到志工、顏春燕的身影，替長輩量血壓、噓寒問暖等等，原來，他的父母和公婆都往生了，只好把對雙親的思念，用來回饋社區長者。

（培）「最近有沒有去哪裡走走，有喔。」

對待長輩總是噓寒問暖，63歲顏春燕在同事慈濟志工的邀約下，走進慈濟長照據點服務社區志工｜顏春燕：「同事在這邊 我覺得不錯，他跟我講我說好，就利用有空時間來這邊，為長者服務也很高興。」

慈濟志工｜林麗霞：「真的很讚，她一大早來這邊幫忙長照工作，等一下幫忙打便當，還會幫忙做福田。」

父母很早就過世，公婆也相繼往生，顏春燕決定退休後到慈濟付出，把對父母的思念寄情長照長輩社區志工｜顏春燕：「看到長者 師兄師姊他們，就像看到爸爸媽媽一樣，問候一些 覺得好欣慰。」

慈濟志工｜鍾杏秋：「她算改變滿多的，以前當同事的時候，她講話比較硬，現在改變很多 很溫柔。」

