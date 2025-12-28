化小愛為大愛 關懷長者深耕校園

過去，她是事業心很重的女強人，現在她是長照據點的愛心志工，也是校園裡的大愛媽媽，什麼原因讓她學會捨得，願意多花時間做好事呢？關鍵就是一句句的靜思好話。

60歲蔡秀英，每個月都會特地來長照據點教導長輩畫纏繞畫

新興長照C據點長者 陳秀雲：「她都畫得很精緻，教我們很詳細，不會的話 她還會下來幫我們。」

新興長照C據點長者 吳妙珍：「心可以靜下來，把今天一大早的煩悶就沒了，就一下都消除掉，像我現在就很快樂。」

慈濟志工 蔡秀英：「教長者 真的需要撥很多的時間出來，不過也是在療癒我自己，因為空檔時間我很放鬆。」

「敬禮 大愛媽媽早，好各位同學們早。」

20年前為剛入學孩子陪讀，沒想到成為了慈濟大愛媽媽，教導學童的靜思語卻成了她放下事業心的良藥

慈濟志工 蔡秀英：「那時候一心一意就是，很想爬上最高主管，對家人比較忽略一些些，自從加入慈濟之後，上人有 說家要先顧好。」

鎮北國小老師 胡慧萍：「來服務的師姊人也都很和善，很有愛心。」

鎮北國小學生 趙宥寧：「大愛媽媽都一直教我們靜思語，我喜歡她。」

現今蔡秀英不再為了工作汲汲營營，除了懂得放慢生活腳步，也積極參與各項志工工作，從每次付出中獲得滿滿歡喜。慈濟志工 蔡秀英：「心美 看什麼都美。」

