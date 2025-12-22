一化就顯老的人必看！韓星幼態臉公式公開，中臉澎潤全靠這4個單品 幼態臉不是天生！

（圖/ig）

近年的審美正在轉向。比起輪廓銳利、修容明確的精緻臉，現在更被稱羨的，反而是像張員瑛、IU、Jennie這類，看起來柔軟、乾淨、帶點肉感的幼態臉。她們的共通點不是瘦，而是臉部始終保有血色、光澤與中臉澎潤度，而這一切，其實都從底妝與頰彩開始。

（圖/ig）

幼態臉第一步：血色一定要像從肌膚裡長出來

真正讓臉看起來年輕的關鍵，不是顏色多漂亮，而是血色出現的位置與方式對不對。幼態臉的紅潤感，從來不是刷在表面，而是像肌膚本身就帶著水分與血色。這款晶采潤色顏彩液以液態質地呈現，能與底妝自然融合，不會有邊界，也不會卡在紋路中，即使疊擦也依然輕透，讓雙頰呈現柔軟、有肉感卻不顯妝厚的狀態。

SUQQU晶采潤色顏彩液#01～05（圖/品牌提供）

主打色01初心色-UBUIRO 01-紫色蜜粉變液狀

01是全系列中最不像頰彩、卻最關鍵的一色。淡雅薰衣草調中帶著細緻粉紅珠光，並不是要讓臉變粉，而是用極輕的紫調修飾膚色，讓整體看起來更澄淨、有透明感。可在粉底前作為修飾色使用，先把膚色整理乾淨；也能在粉狀頰彩前打底，讓後續顏色更服貼、更純淨，非常適合打造看起來「什麼都沒做、卻狀態很好的」幼態妝感。

重點色02綿香-WATAKAORI 02

02屬於真正的日常血色。棉花粉紅色調柔和不甜膩，能讓雙頰呈現自然幸福感，是最不顯年齡、也最不挑場合的一色。 其餘色選中，03桃心地呈現親膚蜜桃紅潤；04優纏為珊瑚裸色調，能調整膚色、讓妝感更洗練；05棘苺以血紅色調展現成熟卻不厚重的紅暈；限定色101惚々則主打一抹提亮氣色。

圖說：（左）SUQQU晶采潤色顏彩液#01／各1,750元。（右）色號#01、#02（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

幼態臉第二步：光要集中在中臉，不要四散

很多人妝一完成就顯年紀，其實問題不在顏色，而是光的位置不對。這款亮采餅的核心不是高調打亮，而是把光收在雙頰中段，讓臉看起來澄淨、集中、有柔焦感。雙色設計讓光澤呈現層次，而不是一道明顯亮線，特別適合疊擦在前一步的液態顏彩之上，讓膚色更洗練、卻完全不顯妝厚。

SUQQU晶采韻妍亮采餅6.4g／2,200元。（圖／品牌提供）

幼態臉第三步：紅暈要有情緒，而不是只有顏色

近年的頰彩趨勢，早已不只是好不好看，而是能不能為臉部帶來情緒感。這系列以戀愛心動時刻為靈感，從初戀的甜到熱戀的深，再到曖昧時刻的光澤，讓紅暈成為臉部表情的一部分。這類氛圍型腮紅特別適合想保留幼態感的人使用，紅暈不再只是點在顴骨，而是柔和地鋪在中臉，讓臉看起來有溫度、有故事，自然就顯得年輕。

圖說：Elizabeth Arden完美貼膚腮紅／打亮餅共三色／1,250元。（圖／品牌提供）

幼態臉第四步：底妝一定要輕、透、會發光

所有幼態臉的完成度，最後其實都取決於底妝「停在哪一個質感」。如果底妝只做到遮瑕，很容易顯成熟；真正讓臉看起來年輕的，是那種彷彿肌膚本身就在發光的狀態。嬌蘭全新推出的24K純金光透精華氣墊粉餅，正是把這個概念做到極致的一款底妝。這款氣墊以全新服貼網紗技術呈現，粉體能被均勻取用、細緻貼合肌膚，上臉後瞬間融為一體，呈現輕透水光而非厚重粉感。妝效可以依需求疊加，卻不會結塊、不顯妝痕，讓中臉始終保有彈潤與光澤感，看起來就像天生皮膚狀態極好。

嬌蘭24K純金光透精華氣墊粉餅／3,150元，補充蕊／2,375元。（圖／品牌提供）

配方中融合24K純金雙面粒子、頂級白牡丹萃取與黑蜂蜂蜜，讓底妝不只是修飾膚色，而是同時帶來保養級的舒適感與潤澤度。高比例活膚保養成分，讓肌膚在持妝的同時維持水分與細緻度，這也是為什麼妝感會呈現「亮，但不油」、「透，但不薄」的關鍵。

除了妝效本身，外包裝同樣是這款氣墊的靈魂之一。延續24K純金底妝系列的經典金色設計，氣墊外殼宛如珠寶盒般精緻，蓋面鑲嵌標誌性雙G圖騰，邊緣刻印嬌蘭品牌字樣，拿在手上本身就像一件高級配件。圓潤厚實的握感，讓補妝這件事也變成一種儀式。

同時，這款氣墊也延續嬌蘭對永續的堅持，採用可替換補充蕊設計，既保留精品級外觀，也兼顧環保理念。補充蕊可與既有的珠寶氣墊外殼搭配使用，讓這顆氣墊不只是彩妝，而是一件能長期陪伴的美妝單品。

嬌蘭24K純金光透精華氣墊粉餅／3,150元，補充蕊／2,375元。（圖／品牌提供）





