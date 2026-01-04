化崎嶇為平整 草地翻身大道直

為了讓行動不便的會眾、高齡志工進出更安全、便利，慈濟彰化永靖社區共修處，將原本的草地鋪上連鎖磚改善動線。一群平均近30歲的青年志工，利用晚間挑燈先行完成拉線、整地等前置作業，白天由志工接力鋪設連鎖磚，齊心打造友善、無障礙的共修環境。

夜色下，微弱的燈光中，這群青年志工挑燈夜戰，運用本身營造專業幫忙整地。Ns青年志工 高佑昌：「我們算是有做，相關工程的這個經驗，來去做鋪連鎖磚之前的前置作業。」

慈濟志工 陳朝勇：「把握這個共修的因緣，讓他們一起來參與，這個鋪設的工程，因為畢竟年輕人，白天都要上班。」

打造無障礙空間動線，讓行動不便的會眾或高齡志工，進出共修處更安全便利。青年志工 劉韋廷：「心存善念，然後播下一個善的種子，有更好的環境跟教育，然後去影響更多人。」

有時間盡量多做一點，敲敲打打、連鎖磚鋪的更牢固，即使過程中下著細雨，付出的腳步依舊沒停。青年志工 陳易禪：「很多人其實願意，放下自己手中的事情，然後來這裡幫忙，讓我非常的感動。」

這群彰化永靖鄉在地的年輕人，平均年齡近30歲，連續兩年來固定每星期五晚上聚會共修，他們學習活動錄影，承擔兒童班音控。青年志工 陳泓瑋：「不用錢又可以學，這個音控設備感覺滿有趣的，我們培養一下不同的技能。」

志工用心帶領這群生力軍，一起共創人間美善。

真善美志工-彰化報導 黃子玲 楊俊亭 製作

