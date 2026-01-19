化平凡為奇蹟 大車河讓停車場成為社會共融藝術

【記者張嘉誠／綜合報導】

都市停車難題與日俱增，然而，智慧停車品牌大車河有限公司卻從中洞察出城市升級的契機。將停車場從冷冰冰的設施，轉化為融合科技、美學與 ESG 精神的「社會共融藝術家」，並透露將以獲得 2025 年品牌「金舶獎」的成功經驗，首度進軍越南市場。

圖：大車河2025年榮獲「品牌金舶獎」殊榮肯定，楊國瑜董事長洞察出城市升級的契機。(圖/大車河提供)

高利潤驅動轉型：從設計人到品牌連鎖經營

楊國瑜董事長分享，他早年從事廣告設計，因一次偶然機會接觸到停車場經營後，發現了這個市場的驚人穩定性與發展潛力，促使他下定決心，將業務重心轉向品牌連鎖經營。從 2006 年至 2011 年的創業初期，即面臨法規、土地、工程及政府單位協調的重重挑戰。但大車河始終堅持創新，於 2014 年領先業界首創四卡通（悠遊卡、一卡通等）停車支付。這份對品質的堅持在 2016 年獲得國家級肯定，其經營的惠來立體停車場榮獲「國家卓越建設獎」最佳管理維護類金質獎。此後，品牌信任度迅速累積，案場規模不斷擴大，逐步接下 IKEA、特力屋、台鐵新烏日站等指標性大型專案。

品牌哲學：「大車河」：引導車流 治理城市生態

面對台灣小型車數量龐大（約 740 萬輛，公眾車位供需比約 84.81%）的停車紅海市場，楊國瑜以品牌名稱「大車河」作為突圍的哲學根基。他解釋，「車流如河，永不停歇，大車河專注於如何引導車流有序、安全地流動，如同治理河川，需要規劃、護堤與引導。」他強調，河流不只是水，它能孕育生態、滋養城市。因此，大車河的目標是讓停車場超越單純的停車功能，成為結合藝術、美學、科技與公共服務的空間，以「河」字所富含的東方詩意與生命感，賦予品牌文化厚度。

圖：大車河創意造型繳費機，造型活潑顯眼，吸引民眾眼球。(圖/大車河提供)

四大核心價值：安全、便民、科技、創新

大車河確立了「安全、便民、科技、創新」的核心價值策略，旨在透過智慧停車場的建置與管理，兼顧市民體驗、營運效益與城市治理，最終實現「市民－企業－政府」三贏局面。

楊國瑜強調，大車河的科技應用絕非炫技，而是將停車場視為「城市微型安全網」。他們透過 AI 車牌辨識（LPR）實現台灣首創200席車位以上無柵欄快速進出，有效減少車流壅塞。更重要的是，運用影像辨識監控進行異常即時通報，讓安全管理從事後彌補轉為事前預防，守護用路人安全。

智慧停車的發展不是單打獨鬥，而是一個生態圈的合作。大車河將停車場變成平台，帶動「電動車產業」、「支付與金融產業」、「建築與工程產業」等，將智慧停車模組化，為商辦、百貨提供一站式解決方案，提升地產專案價值。

立足台灣 瞄準國際：首站鎖定越南市場

展望未來，大車河已積極展開東南亞市場布局，將台灣成功的智慧停車經驗向外拓展。「目前，大車河已積極展開東南亞市場布局，首站鎖定越南，並已進入具體土地洽談階段。」這項國際化策略，象徵大車河正一步步將台灣的專業推向國際舞台，以其金字品牌榮譽照亮世界。