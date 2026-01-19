化思念為大愛 印尼華僑跨海捐贈清寒學子認養金
【記者葉柏成／新北報導】在臺灣獨居多年的印尼華僑故（榮眷）吳瑞玉女士，生前長期受到新北市榮民服務處關懷照顧。因年事已高且行動不便，後期身體狀況轉差，安排入住長照機構期間，榮服處榮欣志工秉持服務初衷，持續提供就醫陪伴、生活關懷與情感支持，讓吳女士即使身處異鄉，也能感受到如同家人般的溫暖與安心。
吳女士辭世後，其外甥吳姓兄弟特地自印尼跨海來臺，表達對榮服處與志工長年照料長輩的深切感謝。吳先生表示，家人雖長年居住海外，卻始終感念榮服處定期探訪與細心照顧，讓長輩得以安度晚年。為此，家屬原欲致贈慰問金感謝志工辛勞，惟榮欣志工前吳組長與趙女士婉拒私受，並建議將善款轉作公益用途。
在志工建議下，吳姓家屬決定捐出新臺幣二十五萬元，作為清寒榮民向學子女認養金，希望將對長輩的思念與感恩，化為實際行動，幫助更多孩子安心求學、減輕生活負擔，也讓愛心持續流轉。
捐贈儀式日前於新北市榮服處舉行，由副處長李毓錫代表受贈並頒發感謝狀。李副處長表示，認養金不僅提供實質經濟協助，更是對孩子們的鼓勵與陪伴，讓他們在求學路上感受到社會的支持與關懷，進而建立自信、勇敢向前。
處長林振生指出，該筆善款將專款專用，妥善運用於扶助清寒學子，對孩子而言，這不只是一筆補助，更是一份來自遠方的溫暖心意。榮服處也呼籲社會各界善心人士共襄盛舉，攜手為弱勢學子點亮希望，讓愛與善的力量持續延續。
