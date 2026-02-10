化整為零進口中國快篩試劑 國安單位鎖定高金素梅資金及3大案追查

北檢主任檢察官曾揚嶺（左）、與調查局國安站主任楊任之（右）。（鏡報提供）

無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案遭檢調搜索， 專案小組搜索近7個小時帶走9大箱文件與1部筆電，晚間將以被告身分複訊高金素梅及其現任與前助理與廠商共10多人。

檢調上午兵分30路搜索並約談18人，早上9時半前往高金素梅位於青島二館的國會辦公室搜索，直至下午4點查扣7箱扣押箱資料、2個手提行李箱及1台電腦主機才離開。

全案為法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦，國安站主任楊任之罕見親上火線，陪同主任檢察官曾揚嶺執行搜索任務。

廣告 廣告

據了解，由於食藥署為便民防疫，在2022年間短暫同意輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」每人不超過100劑，免申請專案核准。

專案小組懷疑高金素梅與其助理，利用人頭，以化整為零方式，大量從中國輸入快篩試劑，包括屏東縣議員越秋女及台東縣議員陳政宗、無黨籍花蓮縣議員簡智隆等3民代也被約談，訊後已請回。

越秋女在2022年九合一大選期間，被控透過管道取得廈門寶太生物科技有限公司所生產的大量快篩試劑，藉此行賄選民。

不過，法院認為試劑是高金素梅募集提供，越秋女當時擔任高金素梅志工，發送N95口罩與酒精、快篩試劑等物資，加上物資上的越秋女關心您的貼紙與越女無關，難以推論發放快篩試劑等物資是出於行賄犯意，法院因此判決越秋女無罪。

至於試劑來源，是否由高金素梅以螞蟻雄兵手法運至台灣，將由檢調再進一步認定。

更多鏡週刊報導

藍擬推黨版軍購試水溫 避踩北京紅線盼同時向美交代

全球反貪排名挺進前24名 台灣清廉指數創最佳紀錄

獨家／涉詐助理費 高金素梅與助理、「屏花東3議員」遭約談搜索