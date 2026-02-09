化歧見為共識 賴邀五院長茶敘

在對陸關係惡化、美國總統川普表態力挺下，日本首相高市早苗率自由民主黨在眾議院選舉中大勝，震撼藍營，尤其朝野在中央政府總預算、國防特別預算案仍持續僵持，立法院長韓國瑜預告將以「化」字訣呼籲賴清德總統化解對立；總統府9日證實，總統已邀五院院長新春後茶敘，期盼化歧見為共識，讓憲政運作更順暢，具體仍待安排。

總預算遲未審查，韓國瑜前天透露，等過年見到賴清德時將提「化」字建言。立院人士昨透露，雙方對於見面行程確實有討論，但目前韓辦並未收到通知與邀請函，時間可能在過年後，靜待府方訊息。

賴總統曾於去年2月首次動用《憲法》「院際協調權」，邀五院院長共商國政，協調總預算等相關事宜，此次則以新春茶敘較輕鬆方式，在立院人士證實有此邀請後，府發言人郭雅慧表示，總統確已邀五院院長新春後茶敘，誠摯歡迎五院院長出席交流。

郭雅慧指出，當前台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨之間立場或有不同，但國家只有一個，總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題，盼於年節過後合適時機順利舉行。

對於韓國瑜拋出「化」字訣，台北市長蔣萬安表示，他支持必要且合理的軍購案以厚植整體國防實力，但強調立院必須實質審查、嚴格把關。他也認同韓的作法，主張立法和行政必須進行有效溝通。

綠委王義川說，韓國瑜作為國會議長，願意出來提出這樣的建言是好事，他相信以韓國瑜的高度，願意出來講，也應該願意協助國民黨，大家放棄意氣之爭，讓台灣趕快回到正軌，讓國會回到正常軌道。不過，民進黨團書記長陳培瑜抨擊韓國瑜是唯一最有機會促進預算實質審查的人，至今卻沒作為，還想丟包給賴總統。

此外，在國造潛艦「海鯤號」正進行潛航測試，目標6月交艦。外界關心後續艦預算是否能解凍？藍委對於國防預算態度似乎有所鬆動，國民黨團書記長林沛祥表示，若建造進度確實符合規畫，待審查完成後，相關經費可望依序解凍。

藍委吳宗憲也強調，外界常指控國民黨反對國防，此說法不符合事實，國民黨長期主張強化國防、支持軍購，但民眾黨訪美帶回的資訊顯示，美方實際提出的清單金額約3000多億元，與政府編列的1.25兆元規模存在明顯落差，國會有責任釐清差額用途。