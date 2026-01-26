《化物語》歌姬 yanaginagi 2026 台北演唱會確定！攜手麻枝准、hako 生活打造虛實夢境之旅
曾為《化物語》、《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。》等經典動畫演唱主題曲的日本創作歌手 yanaginagi，正式宣布將於 2026 年 4 月 18 日在 Zepp New Taipei 舉行全新巡迴演唱會「Green Light」。本次演出是她出道 14 週年的重要里程碑，預計將結合音樂、遊戲世界觀與現場演出，為歌迷帶來沉浸式的感官體驗。
橫跨動漫與遊戲領域的創作才女
自 2012 年正式出道以來，yanaginagi 憑藉細膩透明的嗓音在動漫音樂界奠定地位。2025 年迎來活動 20 週年的她，不僅發行紀念專輯《ENcore》，更再度攜手知名編劇家麻枝准，為遊戲《緋染天空 Heaven Burns Red》推出重新詮釋專輯，持續展現在遊戲音樂領域的深厚實力。
啟動「Green Light」跨媒體計畫
2026 年，yanaginagi 啟動大型企劃「Green Light」，包含由她主創、與開發者「hako 生活」合作的同名冒險遊戲。該遊戲預計於今年在手機與 Steam 平台發行，玩家將在夢境與現實間探索真相。
結合專輯與遊戲的虛實演唱會
配合 2 月 28 日發行的同名新專輯，多首歌曲將與遊戲劇情連動。4 月 18 日的台北演唱會將以「巡遊夢境，照亮真相」為主題，透過專輯、遊戲與現場演出三大核心，建構出完整的音樂敘事宇宙。持續進化的 yanaginagi 邀請歌迷來到 Zepp New Taipei，一同展開這趟夢境之旅。
