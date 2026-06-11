化療免奔波 衛福部推「居家癌症治療」最快下半年開放

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衛福部日前宣布，將比照國外經驗，研擬將在家住院規劃擴及全癌別的癌症化療，癌症患者首次在醫院進行化學治療後，裝設好人工血管、經過醫師評估後，就可考慮改為居家治療，預計最快下半年能夠上路。對此，醫界呼籲，除了護理人力配置需擬定配套措施之外，商業保險給付也應該同步跟上。

癌症經醫評估可「在家化療」 全癌別適用

過去癌症患者為了化療，往返醫院都得舟車勞頓，甚至面臨醫院「一床難求」的困境，現在將迎來重大變革，衛福部繼推動感染症患者「居家住院」後，下一步有望推動在家中的癌症化療。

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攤開衛福部目前的規劃，患者「首次化療」必須在醫院進行，如果治療後順利、且裝設人工血管，經過醫師專業評估同意後，後續可以選擇在家中做化學治療，也可降低免疫力較差的癌症患者，遭到院內感染風險，目前規劃最快下半年上路，而且適用於「全癌別」患者。

最快下半年開放 醫界示警「理賠要跟上」

對此，新光醫院副院長洪子仁點出，必須患者病況、管路穩定，而且要在不會被感染的環境治療；另外，目前很多商業保險化療實支實付規定，以住院為前提，如果居家化療沒辦法理賠，也將是一個需要克服的問題。

除了商業保險給付應同步跟上之外，還有施打癌藥的程序極為複雜，包含人工血管無菌措施、醫療廢棄物處理問題，以及施打癌藥護理人力等，都需要進一步整合。

衛福部表示，目前已舉行2場小型專家會議，就適用範圍、執行方式進一步規畫，才能在病人的便利性與安全性之間取得平衡。

台北／王孜筠、許修銘 責任編輯／陳盈真

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