化療後味覺全失…他暴瘦18公斤！醫「1解方」緩解

醫師表示，化學治療與放射線治療雖然能有效抑制癌細胞，但許多病人不敵「殺癌」過程中的強烈副作用。（示意圖／資料照）

「食之無味」不是假話。50歲莫先生是口腔癌病人，2025年3月確診後，在6月接受右臉腫瘤廣泛性切除手術，並以皮瓣進行重建臉頰。2025年8月結束完整的放射線與化學治療，卻發現自己味覺幾乎全部消失，僅稍嚐得出甜味，吃東西常有噁心感而抗拒進食，只能以營養補充品代替正餐。同時舌頭腫脹、麻木感明顯，吞嚥不順，因此胃口不佳，進食量減少，體力大不如前，從罹癌到完成治療期間，他的體重從76公斤下降到58公斤，常感口乾舌燥，嚴重影響生活品質。

因症狀持續3個月無好轉跡象，後經放射科醫師建議轉至奇美醫院中醫部門診治療。主治醫師許晉嘉診斷後，判斷莫先生屬於氣血瘀滯合併氣血不足，經過一週中藥治療後味覺已開始恢復、舌頭腫脹感也明顯減退，開始願意嘗試進食一般食物，兩週後味覺已恢復五成，胃口明顯增加，進食量提升，不再有先前吃東西的噁心感，吞嚥能力進步。至今接受中醫治療一個月，莫先生體重已回升4公斤，達62公斤，整體狀況進步明顯，尤其針對味覺的改善幅度令他驚喜不已。

許晉嘉表示，化學治療與放射線治療（統稱化放療）雖然能有效抑制癌細胞，但許多病人不敵「殺癌」過程中的強烈副作用，不僅折磨病人身心，更常成為影響生活品質甚至中斷治療的主要原因。根據奇美醫院2022年在《復甦與加護醫學》發表的一項頭頸癌回顧性研究，約有12%至13%的病人未能完成預定療程，其中近40%至43%是因為化療副作用而中途停止治療。

他說，化放療不僅傷害癌細胞，也會損傷正常組織，導致口腔潰瘍、味覺改變等不適。為此，奇美醫院推動中西醫整合模式，透過個人化中藥辨證治療，成功幫助頭頸癌病友緩解化放療後的不適，讓病人有體力撐過治療關卡、維持治療意願完成抗癌全程。



許晉嘉解釋，化療的副作用常為全身性，包括噁心嘔吐、腹瀉或便秘、食慾不振、周圍神經病變（手腳麻木）等。而放射線治療的副作用則與照射部位有關。以本案之口腔癌為例，口腔區域的解剖結構複雜，從口腔黏膜、舌頭、味覺神經，到咽喉、肌肉、唾液腺等都可能受損，出現口腔黏膜炎、口腔潰瘍、口腔分泌物增多、局部疼痛，以及照射區肌肉的僵硬緊繃等症狀。若再加上術後局部循環障礙以及合併化療，損傷的修復往往非常緩慢，甚至可能難以恢復。

此外，化放療後常見的「味覺改變(Dysgeusia)」，會讓病人覺得食物無味或味道怪異，導致食欲下降、體重減輕與免疫力減弱，更會引發嚴重的情緒低落。口腔癌病人常用的鉑類化療藥物正是造成味覺改變的常見原因之一。

面對化放療後出現的味覺改變後遺症，許晉嘉說，現代中醫認為多屬於「虛瘀夾雜」的狀態。治療初期，局部損傷導致「氣滯血瘀」；隨後因治療過程中的體力消耗、食慾下降、消化障礙和炎症反應等，出現「氣血兩虛」，導致康復過程更加緩慢。中醫治療會針對這種虛實夾雜的體質特點，透過四診（望聞問切）等辨證方式，為病人量身制定個人化的治療方案，幫助緩解不適。

