化療後味覺全失…暴瘦18公斤 中醫治療一個月恢復五成

50歲莫先生罹患口腔癌，接受化放療後味覺幾乎全失，體重從76公斤驟降至58公斤。經奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉治療一個月後，味覺恢復五成，體重回升至62公斤。

50歲莫先生罹患口腔癌，接受化放療後味覺幾乎全失，體重從76公斤驟降至58公斤。（示意圖／123RF）

莫先生2025年3月確診口腔癌後，6月接受右臉腫瘤廣泛性切除手術，並以皮瓣重建臉頰。8月結束完整的放射線與化學治療後，發現味覺幾乎全部消失，僅稍嚐得出甜味，吃東西常有噁心感而抗拒進食，只能以營養補充品代替正餐。同時舌頭腫脹、麻木感明顯，吞嚥不順，胃口不佳，常感口乾舌燥。

症狀持續三個月皆無好轉，後經放射科醫師建議轉至許晉嘉門診治療。許晉嘉經中醫四診診斷，判斷莫先生屬於氣血瘀滯合併氣血不足，經過一週中藥治療後味覺已開始恢復、舌頭腫脹感也明顯減退。兩週後味覺已恢復五成，胃口明顯增加，不再有噁心感，吞嚥能力進步。莫先生直言:「能再次嚐到各種食物的味道，真的很感動。」

奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉。（示意圖／奇美醫院）

許晉嘉表示，化學治療與放射線治療雖能有效抑制癌細胞，但強烈副作用常折磨病人身心。根據奇美醫院2022年在《復甦與加護醫學》發表的頭頸癌回顧性研究，約有12%至13%的病人未能完成預定療程，其中近40%至43%是因化療副作用而中途停止治療。

許晉嘉指出，化放療後常見的味覺改變，會讓病人覺得食物無味或味道怪異，導致食欲下降、體重減輕與免疫力減弱，更會引發嚴重的情緒低落。口腔癌病人常用的鉑類化療藥物正是造成味覺改變的常見原因之一。目前西醫針對味覺改變尚無特效藥，這也正是中醫輔助治療能發揮關鍵作用的切入點。

中醫部主治醫師許晉嘉於中醫門診。（示意圖／奇美醫院）

許晉嘉說明，現代中醫認為化放療後的味覺改變多屬於虛瘀夾雜的狀態。治療初期局部損傷導致氣滯血瘀，隨後因體力消耗、食慾下降等出現氣血兩虛。中醫治療會針對這種虛實夾雜的體質特點，透過四診辨證方式，為病人量身制定個人化的治療方案。

許晉嘉表示，奇美醫院推動中西醫整合模式，強調西醫抗癌、中醫減輕副作用的合作。癌症中心自2024年起，於每月雙週週一上午設有中醫衛教諮詢時段，讓病人或家屬都能與中醫師面對面諮詢，共同尋找適合的改善方案。

