化療暴瘦剩28公斤！正妹網紅罹「罕見腎癌」病逝 男友悲痛證實了

記者蔡維歆／綜合報導

韓國YouTuber「有病長壽Girl」在20多歲被診斷出罕見的腎癌第四期。（圖／翻攝自Youtube）

韓國YouTuber「有病長壽Girl」在20多歲被診斷出罕見的腎癌第四期，去（2025）年初治療失敗，一度暴瘦到只剩下28.8公斤，轉入安寧病房，今（28日）男友宣布噩耗，證實她已過世。

「有病長壽Girl」因為罕見「非透明細胞型腎癌」第四期，癌症轉移至淋巴腺、骨頭、肝臟等部位，接受化療後短時間內就暴瘦10公斤，還伴隨發燒、背部、骨盆、脊椎疼痛。而她2025年初就連第三線藥物治療也無效，不得不住進安寧病房。同年4月她甚至只剩下28.8公斤，由於嚴重病痛，必須施打嗎啡。5月發文提到由於抗藥性導致她的麻醉藥物趨近無效，疼痛加劇、出現腹部水腫、肺積水等現象。

廣告 廣告

「有病長壽Girl」因為化療暴瘦。（圖／翻攝自Youtube）

男友也透露雖然她已經度過腹部水腫、肺積水等危機，但癌症帶來的痛苦仍相當劇烈，連手機都按不了，只能用手機的語音功能來操作。如今男友在她YouTube的社群欄位中發布訃聞，「有病長壽Girl在長期抗病後，成為了天上的星星。」讓許多粉絲悲慟不已。

更多三立新聞網報導

錄到一半爆意外！男星遇落石坍方「被當人肉踏板」 險慘摔下場曝光

不只包1萬6！小S人沒去陳漢典、Lulu婚宴 紅包「驚人天價」曝光了

罹血癌半年結束療程！沈玉琳「不需骨髓移植」可回家過年 復工時間曝

夏宇童、孫協志下月大婚！「絕美婚紗照」公開 親吻超閃畫面曝光了

