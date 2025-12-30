化療隔天「登龜山島」、拿到癌症理賠金「秒買哈雷」 他肺腺癌四期+腦癌抗癌成功

長年在觀光旅遊產業打滾的袁相杰，求學、求職、成家都一帆風順，直到40幾歲時確診肺腺癌，且癌細胞早已擴散到腰椎和頸椎，才真正感覺摔了一大跤，也讓他有機會按下暫停鍵回望，發現「人生其實很幸福」。他不向晚期肺癌低頭，以標靶藥物成功抗癌，衝破五年存活的門檻；前年底雖又發現癌細胞轉移腦部，也速速以加馬刀「拆彈」。他的抗癌經驗有「幸運」也有「奇蹟」，還有順應變化、勇於接受挑戰的決心。

袁相杰接受採訪的這天風和日麗，他卻平白無故在捷運站的樓梯連滑好幾階，手腳並用、屁股碰地，突然想到放在褲子口袋的手機可能遭殃。拿出檢查，果然螢幕裂掉、畫面變色閃爍。這突然其來的「厄運」難免讓人心情惡劣，但他卻笑著說「這個就當作是擋煞了」，從容的心境、快速的轉念，也像是他一路抗癌的寫照。

確診肺腺癌四期 家屬嚇到昏倒

2016年初，袁相杰家才剛裝修完，他突然發現自己腰痠背痛，本以為是搬書、裝箱閃到腰，吃了一堆消炎藥、還跑針灸，都沒改善，甚至痛到無法睡覺。農曆年時痛到受不了，只好衝急診，檢查人員發現他不只腰痛，還咳嗽連連，就幫他多拍了一張肺部X光，才發現心臟後方的肺部長了腫瘤，連頸椎、腰椎都已轉移。 袁相杰原本不太在意身體發出的警訊，明明淋巴早因癌症腫脹，他沒有察覺；確診前一年內瘦了10公斤，他也以為是節食、健身有成。他還記得，當醫師告知罹患肺腺癌第四期時，一旁旁聽的家屬嚇到昏厥，他卻問醫師「還有第五期和第六期嗎？」

因為腫瘤位置不能開刀，袁相杰先接受化療讓腫瘤變小，再接續標靶治療。他的運氣很好，不管是化療還是後續的治療，幾乎都沒什麼副作用，化療第二天還因機會難得、和朋友一起去了趟龜山島。問他為什麼這麼拚？袁相杰說，身為宜蘭子弟卻活了40幾年沒登過龜山島，有機會的話就要衝，才能不留遺憾啊。

罹癌確診兩周 太太也發現大腸癌三期

「生病強迫我按了暫停鍵」，袁相杰說，年輕時為了工作、家庭奮力不懈，也總是往前看，沒有往後看；生病之後開始回顧過去，才意識到自己一直很幸福，「如果人生真的要在這裡停止，也沒有太多的遺憾」。當時他的小孩才小學，唯一遺憾的是怕不能看到小孩長大，也擔心太太一個人要帶兩個孩子過得太辛苦。 袁相杰知道罹癌之後情緒一直沒有太大的波動，但他記得某一個在醫院治療的夜裡，太太剛從醫院返家，他透過電話陪太太走一段路。他問太太：「如果我就這樣走了，妳的經濟狀況有沒有辦法養小孩？」太太計算了一下跟他說：「勉強辛苦一下還是可以的，你不要擔心太多。」這才讓袁相杰一直緊繃的情緒鬆了下來，流下病後第一次男兒淚。 原本以為可以無後顧之憂的接受治療，無奈打擊總是接二連三。袁相杰確診才過兩周，太太到醫院複診也發現罹患大腸癌第三期。「那時候真的不免要想，怎麼會這麼倒楣！」袁相杰甚至懷疑是不是家裡的風水出了問題。但是怪東怪西也沒用，袁相杰夫妻心想「也許這就是考驗」，讓他們面對衝擊、促使他們改變，如果遇到沒辦法改變的事情就轉念，「不管上天要給你什麼挑戰，一定有他的安排。」

雖然兩人都罹癌，家庭氣氛卻沒太大改變，生活一切照常。袁相杰說，他當時跟孩子們說，爸爸媽媽生病，叮囑他們照顧自己、不要太擔心，並積極地安排家庭旅遊、出國到處跑，希望留下更多美好的回憶。 圖說：袁相杰夫妻都遭遇癌症衝擊，但從來沒有向疾病低頭。現在兩人都穩定追蹤，閒暇就出門旅行，持續創造美好的回憶。

（圖片提供／ 袁相杰說，生病不代表要過得很陰暗，也不能一成不變，否則就會掉入惡性循環。他從前就夢想擁有一台哈雷，罹癌後拿到壽險的保險金，他馬上牽了一台。「騎哈雷的時候可以非常專注，不用想任何事情，也可以暫時把生病的事情拋諸腦後。」

抗癌關鍵：三個月穩定回診、轉念放寬心

經歷多年的穩定治療和追蹤，袁相杰成功突破晚期肺腺癌存活的限制；他每三個月就必須回診檢查，確定癌細胞有沒有重來。前年，他發現腦部又長了腫瘤，幸好及時發現，以加馬刀處理後又乾淨溜溜。袁相杰體悟到，生病後難免會想很多，但沒辦法操之在己的事情，就不需要想了，太多的沙盤推演沒有用，既然無法控制的事情太多，不如放寬心、等遇到了再說。 袁相杰再度把轉念的技巧發揮地淋漓盡致，他感謝上天，發現腦瘤時才僅三顆，不像很多病友一發現就是「滿天星」；當他頭戴加馬刀的儀器時，發現造型很像外星戰士，還自拍了很多照片、做哏圖發給兒子。 圖說:袁相杰做加馬刀治療時，覺得頭上戴著儀器很像外星戰士，還特別做了哏圖和兒子分享。（圖片提供／

很多人或許會說，袁相杰能與癌共存是奇蹟、是天大的幸運；但他說：「沒治療前，誰知道誰是幸運的呢？」積極檢查、早日發現、配合治療、穩定時就正向追蹤；無論結果，都知足享樂，才對得起自己的一生。

