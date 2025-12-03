化粧品含蘇丹色素 原料商負責人涉詐欺、訊後交保

（中央社記者葉臻桃園3日電）台灣首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，原料進口商亦鴻公司涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒。桃園地檢署昨天搜索亦鴻公司，認負責人涉詐欺取財罪嫌重大，但無羈押必要，訊後以30萬元具保。

衛生福利部食品藥物管理署日前表示，台灣的原料進口商「亦鴻企業有限公司」從新加坡輸入問題原料，供貨給下游歐萊德、綠藤生技等14家業者，問題商品遍及7個縣市；對於亦鴻公司輸入含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，已向檢調提供關鍵事證。

桃檢今天表示，昨天搜索亦鴻公司辦公室及工廠共3處、下游廠商13處，約談亦鴻公司吳姓負責人及證人、下游廠商13人，並會同桃園市政府衛生局至亦鴻公司及其他廠商扣押相關紅色複方原料及相關製品。

桃檢表示，吳姓負責人昨天晚間經檢察官訊問後，認其自新加坡進口紅色複方原料，明知含有禁用之「蘇丹4號」色素仍販售其他廠商作為化粧品原料使用，涉犯刑法詐欺取財罪嫌重大，但無羈押必要，予以新台幣30萬元具保。（編輯：林恕暉）1141203