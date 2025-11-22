化粧品摻蘇丹紅持續追 鎖定12業者並發文新加坡

（中央社記者沈佩瑤台北22日電）化粧品檢出蘇丹色素事件，食藥署今天表示，排除非國內及原料出口商，共12家業者列入調查，最快24日公布受影響狀況；問題原料則定量檢測中，同時發文請新加坡政府協助調查。

台灣首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，衛生福利部食品藥物管理署昨天公布，有中國問題產品在國內網購平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，均暫停販售下架。

食藥署副署長王德原今天接受媒體電訪說明處理進度，14家業者中，已排除上海儷柔經貿發展有限公司、原料出口業者傑艾莉國際貿易有限公司，因前者非國內業者，後者只是做轉口貿易，「都沒有東西在台灣」。

至於歐萊德國際股份有限公司、綠藤生物科技股份有限公司等其他12家業者，王德原表示，由於遍及7縣市，到底影響多少品項，當地衛生單位緊鑼密鼓在現場清查中，有問題就會直接封存。

王德原說，食藥署持續彙整衛生局回報資料，通常要等到傍晚才會陸續回報，考慮到適逢假日，預計最快11月24日可對外公布清查結果。

另外，有關綠藤「專心護唇油－莓紅版」產品及問題原料等正執行複測。王德原指出，複測是由國家實驗室進行，因蘇丹紅在化粧品的檢測方式為新開發，檢測結果涉及許多處分，數字都不能錯，「有沒有是一件事，有多少又是一件事」。

王德原解釋，假設業者說蘇丹紅是不小心污染，非蓄意添加，定量結果也發現蘇丹紅的量確實很低，「我們可能就會採納這個說法」；因蘇丹紅是人工色素，業者標榜原料是天然萃取，若定量結果卻顯示檢出量很高，則明顯涉及摻偽假冒，精準定量是為了作為法律判決的依據，相關結果尚未出爐。

由於問題原料的業者在新加坡，王德原表示，已在11月14日發文詢問新加坡主管機關衛生科學局（HSA），有關新加坡原料商Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.原料檢出蘇丹紅色素疑義，但對方尚未回應；另也會和行政院消保處研議，是否能提供業者相關協助措施。

這起案件源起食藥署10月底截獲中國製化粧品摻有蘇丹色素資訊，追查發現，上述新加坡公司所製造疑似含禁用色素蘇丹4號原料。

食藥署在11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，還在網路平台抽驗疑似問題產品，結果一抽發現中國製「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」驗出禁用色素蘇丹4號1.3ppm；另一方面，綠藤生技主動通報，確認「專心護唇油-莓紅版」3批號檢出蘇丹4號，昨天公布相關結果。（編輯：吳素柔）1141122