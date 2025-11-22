化粧品摻蘇丹紅持續追 鎖定12業者並發文新加坡
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）化粧品檢出蘇丹色素事件，食藥署今天表示，排除非國內及原料出口商，共12家業者列入調查，最快24日公布受影響狀況；問題原料則定量檢測中，同時發文請新加坡政府協助調查。
台灣首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，衛生福利部食品藥物管理署昨天公布，有中國問題產品在國內網購平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，均暫停販售下架。
食藥署副署長王德原今天接受媒體電訪說明處理進度，14家業者中，已排除上海儷柔經貿發展有限公司、原料出口業者傑艾莉國際貿易有限公司，因前者非國內業者，後者只是做轉口貿易，「都沒有東西在台灣」。
至於歐萊德國際股份有限公司、綠藤生物科技股份有限公司等其他12家業者，王德原表示，由於遍及7縣市，到底影響多少品項，當地衛生單位緊鑼密鼓在現場清查中，有問題就會直接封存。
王德原說，食藥署持續彙整衛生局回報資料，通常要等到傍晚才會陸續回報，考慮到適逢假日，預計最快11月24日可對外公布清查結果。
另外，有關綠藤「專心護唇油－莓紅版」產品及問題原料等正執行複測。王德原指出，複測是由國家實驗室進行，因蘇丹紅在化粧品的檢測方式為新開發，檢測結果涉及許多處分，數字都不能錯，「有沒有是一件事，有多少又是一件事」。
王德原解釋，假設業者說蘇丹紅是不小心污染，非蓄意添加，定量結果也發現蘇丹紅的量確實很低，「我們可能就會採納這個說法」；因蘇丹紅是人工色素，業者標榜原料是天然萃取，若定量結果卻顯示檢出量很高，則明顯涉及摻偽假冒，精準定量是為了作為法律判決的依據，相關結果尚未出爐。
由於問題原料的業者在新加坡，王德原表示，已在11月14日發文詢問新加坡主管機關衛生科學局（HSA），有關新加坡原料商Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.原料檢出蘇丹紅色素疑義，但對方尚未回應；另也會和行政院消保處研議，是否能提供業者相關協助措施。
這起案件源起食藥署10月底截獲中國製化粧品摻有蘇丹色素資訊，追查發現，上述新加坡公司所製造疑似含禁用色素蘇丹4號原料。
食藥署在11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，還在網路平台抽驗疑似問題產品，結果一抽發現中國製「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」驗出禁用色素蘇丹4號1.3ppm；另一方面，綠藤生技主動通報，確認「專心護唇油-莓紅版」3批號檢出蘇丹4號，昨天公布相關結果。（編輯：吳素柔）1141122
其他人也在看
化妝品驗出蘇丹紅 醫師：用在唇膏類最危險
（中央社記者曾以寧台北21日電）國內外業者販售化妝品遭查出含蘇丹色素4號。皮膚科醫師邱品齊指出，蘇丹紅經腸道代謝可能形成致癌物，用在唇膏等產品遭誤食風險較高，若產品宣稱純天然但顏色持久就要小心。中央社 ・ 1 天前
化妝品驗出蘇丹紅「鎖定12業者」 驗濃度查...是否蓄意？
台灣首次在化妝品中驗出禁用蘇丹色素，衛福部食藥署22日表示，已鎖定12家國內業者進行調查，最快下週一將公布受影響產品狀況。食藥署同時對問題原料進行「定量檢測」，以確認蘇丹紅濃度，釐清是否為蓄意添加，並已向新加坡政府發文請求協助調查。中天新聞網 ・ 20 小時前
XAI透明選胚準確率突破75% 生殖醫學助孕更安心
（中央社記者黃旭昇新北22日電）生殖醫學領域新突破，醫界運用「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率達75%，能清楚呈現選胚依據，大幅提升醫病共享決策品質，讓備孕夫妻療程更安心。中央社 ・ 20 小時前
台灣首見化粧品檢出蘇丹紅 食藥署：14家業者停售下架
台灣首見化粧品檢出禁用色素蘇丹4號，食藥署表示，17日確認有中國問題產品在國內網路平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，已要求業者須在48小時內完成自主清查，並同步暫停販售、下架問題產品。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
台灣首見化粧品含禁用蘇丹紅 14家業者停售下架
（中央社記者沈佩瑤台北21日電）台灣首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，食藥署表示，有中國問題產品在國內網購平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，均暫停販售下架。中央社 ・ 1 天前
中製卸妝膏、綠藤生機護唇油檢出蘇丹紅 問題原料流向14家業者
「蘇丹紅」危機再起，食藥署今天(21日)傍晚公布中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」與國內綠藤生物科技公司「專心護唇油-莓紅版」驗出工業用色素「蘇丹4號」，問題原料來自新加坡康博公司，已流向國內14家業者，食藥署正全面追查，要求相關業者在24小時內完成清查，確認安全前不得上架販售。 去年初台灣爆發「蘇丹紅」食安危機，現在化妝品內也驗出含致癌性的工業用色素「蘇丹紅」。 食藥署21日表示，食藥署持續監控國際風險訊息，於10月底截獲中國製化粧品使用新加坡化妝品原料公司康博(Campo Research Pte. Ltd.)所生產疑似含禁用色素「蘇丹4號」原料事件，便立即於11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源並加強自主管理，且同步針對國內網路平台所販售疑似中國問題產品進行抽驗，結果於11月17日檢出中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」(批號：B5A1431)含有「蘇丹4號」(CI 26105)1.3ppm，食藥署已立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐妮有限公司移請所轄衛生局裁處。 食藥署另於11月12日接獲綠藤生物科技公司主動通報，其產品「中央廣播電台 ・ 1 天前
檢出自星國進口化粧品原料含蘇丹紅 食藥署公布14家業者產品有疑慮
去（2024）年國內爆出廠商進口食品香料，檢出工業用染料「蘇丹色素三號」的風波，今（2025）年則又爆出新加坡化粧品原料含蘇丹紅，其問題原料製成的化妝品疑似流進台灣並販售的情況。衛福部食品藥物管理署今（21）日宣布，包含自中國進口的「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」、台廠綠藤生物科技出品「專心護唇油-莓紅版」皆驗出含蘇丹紅。食藥署也公布14家廠商疑似用到有問題的新加坡進口化粧品原料，並要求國內使用業者暫停販賣並下架。食藥署表示，該署持續監控國際風險訊息，於2025年10月底截獲中國製化粧品使用到新加坡Campo Research（Campo Cosmetics） Pte. Ltd.公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件，旋即於11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，並加強自主管理。食藥署同步針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗，於11月17日確認「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431）（產地：中國）檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3 ppm，食藥署已立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐妮有限公司移請所轄台灣好新聞 ・ 1 天前
中共黨媒瞎扯「反高市早苗工人自願每月無償多加5個班」 翻車刪文
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事」的說法，中國升高對日文攻武嚇，官方與媒體持續發文狠批。光明日報22日在頭版刊出副總編輯陳品高署名的評論文章「傾心盡力，為我可愛的祖國」宣稱，有工人為了回擊日本首相高市早苗的「挑釁」，申請每月無償多加5個班。這篇試圖激發中國人民團結反日的評論文章卻引發中國網友砲轟是「低級紅，高級黑」，群嘲「違反勞動法」，還要求調查作者是否為日本間諜，這篇翻車文隨即遭下架。 文章提到，高市早苗那番言辭不但讓中國人民的愛國熱情更加高漲，催化成大家幹好工作、報效國家的動力。「網友」表示：「我們所負的職責不同，但是有一點卻是相同的，那就是竭盡全力幹好本職工作」、「愛國，體現在平凡生活的堅守中。無論是教師教書育人、醫生救死扶傷、工人精益求精，還是農民辛勤耕耘，每個人在自己的崗位上發光發熱，就是在為國家的繁榮發展添磚加瓦」，文章並嗆：「高市早苗們，且記住：在你們的叫囂聲中，挺起的是中華民族更加偉岸的身影」。 文章還指稱，有「網友」說：「我是流水線上的普通車工，為了回擊高市早苗的挑釁，我向班組長申請，從本月起，我每月無償多加5個班。」然而，中國網友一面倒砲轟新頭殼 ・ 6 小時前
中製「卸妝膏、護唇油」竟驗出蘇丹紅！ 食藥署勒令全面下架問題產品
食藥署今（21）日指出，針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗，於11月17日確認「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431；產地：中國）檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3 ppm，食藥署已立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐尼公司移請所轄衛生局裁處，並呼籲消費者停止使用問題產品。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
遭蘇丹紅入侵！綠藤「延長退貨」 歐萊德驚：成本貴185倍｜#鏡新聞
蘇丹紅混進化妝品內，醫師指出，民眾接觸可能引發皮膚過敏，若是混進護唇膏，又不小心食用，則會增加罹癌機率。發現產品出問題的綠藤生機，宣布有問題的護唇油，退貨期限從45天延長為365天，無條件退貨；另一家業者歐萊德，無奈表示，使用的原料，已經是比平常貴185倍的高級原料，沒想到驗出蘇丹紅，相關產品也統統預防性下架。鏡新聞 ・ 19 小時前
「陸製卸妝膏、綠藤生機護唇油」驗出蘇丹紅！14家踩雷業者曝光
食藥署今宣布，截獲中國製化粧品使用到新加坡Campo Research公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件，17日確認「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)檢出禁用色素蘇丹4號1.3 ppm；另，綠藤生物科技股份有限公司主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」疑檢出蘇丹4號，後經國家實驗室檢驗確認檢出禁用色素。食藥署已要求提供購買原料之相關14家業者，須於48小時完成清查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院
國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨自由時報 ・ 20 小時前
男疑吸毒持鐵棍隨機攻擊2傷 警獲報逮人搜出安毒
新北市 / 綜合報導 昨（22）日上午9點多，新北市三重區三和路四段一處巷弄內，一名顏姓男子疑似吸毒後情緒不穩，持鐵棍在路上隨機攻擊一對夫妻，被害人當場頭破血流，事後送醫救治所幸沒有大礙，而警方獲報到場，壓制犯案男子，還在機車車箱找到毒品安非他命，以及作案用的鐵棍，嫌犯到派出所後，情緒仍然不穩定而且否認犯案，警方不僅移送法辦，更建請檢方聲押。夫妻倆好端端走在路上，沒想到這時一名男子，突然靠近手持鐵棍，用力往丈夫頭部敲下去，被害人手摀著頭馬上逃離現場，這時男子把目標，轉向一旁的女子，再大力持鐵棍，朝她頭部揮下去，女子一路逃跑，男子還一路追打，直到被害人癱軟跌倒在地，男子這才轉身逃走。救護車第一時間趕到，將被害人進行包紮，送上擔架，醫護人員VS.被害人說：「來先生那你先到救護車那邊坐著。」被打的夫妻檔，在人員陪同下都上了救護車，突如其來的隨機街頭傷人，讓附近住戶受到驚嚇，目擊民眾說：「那個男生走比較快，大約那隻鐵管，大約一尺長，從頭給她打下去。」隨機攻擊案件，發生在昨（22）日早上9點多，新北市三重區三和路四段，一處巷弄內，回到現場，還能看到大片血跡，遺留在地面，45歲顏姓男子，騎車先在巷口繞，最後停在事發地，他前面就無緣無故，用手大力推一名婦人頭部，接著回車廂拿鐵棍，攻擊許姓丈夫頭部，接著又再攻擊江姓妻子，還一路追打，倆夫妻被打到頭破血流，男子才肯準身離去，準備要逃卻發現機車動不了，被趕來的警方壓制帶回。員警VS.顏姓男子說：「在亂喔，對你太好了是吧。」顏姓男子雙手上銬，被警方逮捕，但他還不斷回嘴，警方事後在車廂查扣，作案鐵棍還有毒品安非他命，新北市三重分局永福派出所副所長李煥文說：「本案犯嫌與兩名被害人互不認識，疑似因為情緒不穩定而持鐵棍攻擊，造成被害人頭部挫傷。」無辜夫妻走在路上，遭到隨機攻擊，所幸意識清醒沒有大礙，再醫院持續觀察，而男子被逮後情緒不穩，不斷否認犯案，但警方仍將他移送法辦，還建請檢察官羈押，不讓他再出來為非作歹。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
首宗化粧品驚爆摻致癌蘇丹紅 食藥署要求綠藤生機、歐萊德等14家業者產品下架
台灣首次在化粧品中驗出禁用色素「蘇丹4號」！食藥署今（21）日晚間指出，目前已確認至少14家下游業者使用到疑似問題原料，包括歐萊德、綠藤生物科技等，並要求相關產品全面下架，業者亦須在48小時內回報清查結果。太報 ・ 1 天前
竹科工程師敲鍵盤卡卡 微創超音波刀清除惱人痛風石解困
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】56歲李先生是竹科工程師，患有痛風病史，兩年多前，他發現右手食指和 […]觀傳媒 ・ 21 小時前
國內首次化粧品「驗出蘇丹紅」！14家踩雷業者曝光 食藥署令下架問題產品
食藥署今年10底截獲中國製化粧品使用到新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件，隨即行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源。食藥署同步針對國內網路平台販售之疑似中國問題產品進行進行抽驗，確認「且初越桔清透缷妝膏（無花果味）」（批號B5A1431）檢出禁用......風傳媒 ・ 1 天前
緩解急診壅塞！台大醫院OPAT中心啟用 每月可降17％占床率
過去肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、心內膜炎等感染症患者，若無法口服抗生素，就必須住院接受注射；衛福部為尋求急診壅塞解方，8月起將門診靜脈抗生素注射（OPAT）納入健保給付，台大醫院試辦3個月，發現可減少17％病房占床率，昨（11/21）正式啟用OPAT中心，每天可收治30至50名患者。太報 ・ 20 小時前
知名本土保養品牌自主通報！驗出蘇丹紅 食藥署證實：全台14業者遭波及
[Newtalk新聞] 衛生福利部食品藥物管理署於昨(21)日深夜證實，國內首度在化妝品中檢出禁用的工業色素「蘇丹4號」。這波風暴源頭指向新加坡進口原料，不僅知名電商平台MOMO販售的中國製卸妝膏中鏢，國產保養品牌綠藤生技旗下的護唇油也遭波及，全台共14家下游業者受害，已緊急啟動回收機制。 針對市售產品的稽查結果，食藥署副署長王德原指出，透過圖片比對與抽驗，發現MOMO購物網販售的一款「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」(批號B5A1431，中國製)，殘留蘇丹4號濃度達1.3ppm。該產品除立即下架外，販售商歐妮公司更被查出產品未進行上市前登錄、且無中文標示，加上販售含禁用成分產品，總計三項違規將由衛生局依法嚴懲。 本土品牌綠藤生技則是在自主品管過程中察覺異狀，於11月12日主動通報旗下「專心護唇油—莓紅版」疑似遭到汙染。經國家實驗室複驗，確認批號M25062702、M25073001及M25100701的產品皆含有蘇丹4號。王德原表示，綠藤生技雖在第一時間停止出貨並配合下架，但違規事實明確，仍須依法進行裁處，主管機關將考量其主動通報的配合態度，在裁罰輕重上予以裁量。 此次汙染事件的關鍵新頭殼 ・ 22 小時前
知名胃炎藥出事！食藥署曝2批號藥效恐受影響 145萬顆需回收
食藥署近日公布，對應症為胃炎、十二指腸炎、腸疝痛、膽管痙攣、膽石疝痛、膽管炎、膽石症、膽囊剔除後之症候群的藥品，「強生」舒胃糖衣錠10毫克（SCOMINE S.C. TABLETS 10MG "JOHNSON"），因溶離試驗結果不符合檢驗規格之情形，恐影響藥效，將啟動回收2批產品，數量約145萬顆。中時新聞網 ・ 21 小時前
台灣首見化粧品檢出蘇丹紅！ 歐萊德、綠藤等14間業者停售下架
台灣首見化粧品檢出禁用色素蘇丹4號！食品藥物管理署於10月底截獲中國製化粧品使用到禁用色素蘇丹4號原料事件，同步針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗，11月17日確認含台灣公司在歐萊德、綠藤生技等14家業者化粧品含有蘇丹4號，已要求業者須在48小時內完成自主清查，並同步暫停販售、下架問題產品。鏡報 ・ 1 天前