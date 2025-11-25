化粧品摻蘇丹紅！4業者回收方式一次看
[NOWnews今日新聞] 食藥署24日公布蘇丹紅產品清查情況，共12家業者、有18項產品使用到蘇丹色素4號，包括古寶無患子生技公司的亮澤修護潤唇膏、歐萊德男用養髮液、未來美的超級A醇緊緻煥膚卸妝膏等。針對使用後可能的影響，產品後續、如何退貨，《NOWNEWS今日新聞》整理提供給民眾參考。
對於化粧品檢出蘇丹色素4號，食藥署全面清查上游廠商「亦鴻企業有限公司」自新加坡輸入 Campo Research(Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 製造紅色複方原料提供給下游14家業者，扣除1家非國內業者、1家原料出口商，剩餘為產品製造業者共12家，產品清單也已初步調查共有18項。
業者不乏知名廠牌，包括歐萊德國際股份有限公司男用養髮液、女用養髮液、未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏、古寶無患子的亮澤修護潤唇膏，還有綠藤生物科技股份有限公司的專心護唇油等。
化粧品驗致癌蘇丹紅！醫示警唇部產品
皮膚科醫師邱品齊說，蘇丹紅在食品不能添加，其中最大的問題是，吃進去後會經過腸道代謝產生致癌化學物質，會有致癌的問題，以唇類的化妝保養品可能會要留意；提醒民眾，天然的東西香味與顏色都無法持續太久，若顏色、香味持續很久，可能就不是純天然。
邱品齊表示，以卸妝膏這類外用產品的風險相對低，但因為很多細節還沒有很明瞭，但衛福部訂定的規範中蘇丹色素2號、4號已經被禁用。無論皮膚、黏膜都不應該加入，特別是皮膚使用的，特別是小朋友也可能因此吃到。
天然的容易褪色、且不鮮豔。邱品齊指出，民眾要知道商品是否踩雷不容易，要透過食藥署整理踩雷的廠商有哪些，並盡快回收。
邱品齊提醒，民眾宣稱天然的東西，常顏色跟香味都不能持續太久，若用的東西香味持續很久就要懷疑並非天然。
對於產品違法添加蘇丹色素，各業者也紛紛發出聲明：
📌古寶無患子
古寶無患子生技公司也發布聲明指出，該產品委由代工廠製造，自10月份出現原料疑慮後，該產品已預防性停售，下架回收「古寶亮澤修護潤唇膏（批號：125D12）。同時封存該批號化妝品計5977支，並主動向消費者退款，提供消費者無條件退款退貨。
📌歐萊德
歐萊德說明，O'right 查核 200 多種產品，有兩款早期研發產品有風險疑慮，已於第一時間預防性全通路下架。
消費者部分，憑瓶即可更換（任何批號｜開封過可｜使用過可），若持有 O’right 男用／女用養髮液任一瓶，憑瓶即可升級更換「咖啡因養髮液 100ml」，開封過、使用過、回原購買通路即可辦理。
另外，也可更換其他等值商品，若希望更換為其他等值商品：
• 回原購買通路即可辦理
• 若需跨通路換貨，請加入官方專屬客服（掃描 QR Code）。
📌綠藤生技公司－專心護唇油－莓紅版
綠藤生機表示，已協助並完成通路夥伴的預防性停售與產品下架，並於 11月10日主動聯繫近一年內購買該產品的消費者，說明在狀況未明下，我們停止該產品銷售、提醒停止使用，將原45天無條件退貨服務延長，提供 365 天無條件退貨，保障消費者權益。
無論是否屬於該批次，消費者只要曾購買「專心護唇油－莓紅版」，不論是否已開封或已經用完，提供365天無條件退貨，可聯繫品牌客服辦理。
📌未來美－超級Ａ醇緊緻煥膚卸妝膏
未來美說明，全面停止相關產品出貨，並已通知各通路即日起全面下架。也將全力配合相關政府單位進行檢測、稽查與後續必要之程序。
凡持有相關產品消費者，無論是否開封使用，即日起皆可聯繫官方客服辦理無條件退換貨，並建議消費者暫停使用。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
食藥署查蘇丹紅化粧品！18項產品歐萊德、古寶無患子中鏢
化粧品驗出蘇丹紅「鎖定12業者」 石崇良：第二批檢驗結果明出爐
國內化粧品驗致癌蘇丹紅！醫示警唇部產品 宣稱純天然留意2問題
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 18 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 2 天前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 2 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 天前
衝上Netflix第一名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 23 小時前